Les bélugas en grand nombre dans le fjord

En tout, 45 bélugas ont été dénombrés dans ce secteur situé à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Tadoussac, et ce, en un après-midi. Du jamais vu pour le mois de juin , selon cette équipe de spécialistes.

Le gestionnaire de la conservation des ressources à Parcs Canada pour le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent, Anthony Amsel, aperçoit des bélugas en grand nombre normalement aux mois de juillet et août.

Chargement de l’image Anthony Amsel est gestionnaire de la conservation des ressources à Parcs Canada pour le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent. Photo : Gracieuseté : Maddie Kellett

« C’est plutôt rare qu’on en voie autant à ce moment-ci de l’année. » — Une citation de Anthony Amsel, gestionnaire de la conservation des ressources à Parcs Canada pour le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent

La navigation interdite

La baie Sainte-Marguerite est ainsi fermée cet été du 21 juin au 21 septembre pour les embarcations, à l’exception des kayaks, des canots et des pêcheurs récréatifs qui doivent transiter dans cette zone. Les détails de ce règlement se retrouvent sur le site web du parc marin du Saguenay–Saint-Laurent  (Nouvelle fenêtre) .

Le parc marin recommande de réduire la vitesse des embarcations motorisées dans le fjord du Saguenay pour minimiser les risques de collision avec des bélugas ainsi que pour minimiser les bruits sous-marins.

Le bruit sous-marin change leurs comportements. Ils sont moins capables de communiquer ensemble et ça fait en sorte qu’ils sont plus stressés , explique Anthony Amsel.

Grâce aux changements de réglementation en 2018 sur les activités en mer, le parc marin a noté une diminution du temps de fréquentation des embarcations passant de 40 % avant 2018 à 6 % en 2020. Et ce qu’on voit c’est que les bélugas viennent de plus en plus pour le repos et pour leurs activités sociales , se réjouit Anthony Amsel.

Le gestionnaire ajoute que les bélugas fréquentent le fjord pour manger, mais que les femelles y vont surtout pour mettre bas et pour élever leurs jeunes.

La baie Sainte-Marguerite, c’est vraiment un lieu spécial et tranquille où ils sont capables d’avoir la paix et où ils sont capables de se reposer , précise-t-il.

Chargement de l’image Des touristes regardent au large du fleuve Saint-Laurent, au Cap-de-Bon-Désir à Grandes-Bergeronnes. Photo : Radio-Canada / Marlène Joseph-Blais

Le parc marin recommande aux visiteurs de faire de l’observation terrestre, plutôt que sur des embarcations, comme au Centre d'interprétation et d'observation de Pointe-Noire à Baie-Sainte-Catherine, au Centre d'interprétation et d'observation de Cap-de-Bon-Désir et au Centre de découverte du milieu marin aux Escoumins.