Des comportements dangereux avec des feux d’artifice lors d’un spectacle

Plusieurs personnes, qui participaient aux festivités de la fête nationale du Québec, tenaient à bout de bras des pétards au milieu de la foule.

La police de Saguenay tient à rappeler que ces objets de pyrotechnie sont avant tout des explosifs, qui peuvent blesser gravement autrui.

« Des gens intoxiqués lançaient des feux d’artifice sans prendre garde et certains arrivaient dans la foule. On parle d’infraction criminelle. On parle de voies de fait armées. Ça peut causer des lésions. On peut aussi parler de négligence criminelle causant des blessures graves. »