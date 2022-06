Le Festival BleuBleu de Carleton-sur-Mer prend son envol... et n’est pas fait en chocolat!

La traditionnelle soirée de la Fête nationale aura lieu sous un chapiteau installé au parc des Horizons, à deux pas de la plage municipale. Le musicien, auteur-compositeur et DJ Pierre Kwenders ainsi que le groupe Gros Mené seront de la partie.

« On est très fébriles, c’est le mot. Même s’il y a un peu de pluie, ce n’est pas grave. On touche du bois pour que ça se passe bien. » — Une citation de Myriam-Sophie Deslauriers, cofondatrice et directrice de production de BleuBleu

Chargement de l’image En plus d'être cofondatrice du festival, Myriam-Sophie Deslauriers est la directrice de production et la codirectrice artistique de BleuBleu. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

On est vraiment contents de pouvoir refaire un spectacle gratuit à cet endroit. […] On est allé chercher deux artistes qui bougent et qui sont dans des styles complètement différents. On aimait l’idée de mettre en place une offre variée pour notre spectacle d’ouverture , affirme-t-elle.

Mme Deslauriers ne pense pas que les précipitations prévues vont décourager les festivaliers à prendre part à l'événement. Elle prévoit d'ailleurs que le premier spectacle du festival attirera le plus grand nombre de participants du week-end.

« Ça reste la Fête nationale et c’est le premier grand spectacle depuis longtemps, donc j’ai bon espoir que les gens seront au rendez-vous. » — Une citation de Myriam-Sophie Deslauriers, cofondatrice et directrice de production de BleuBleu

Chargement de l’image Le chapiteau a été installé près de la plage il y a une semaine. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Les festivaliers ont déjà commencé à arriver. C’est sûr qu’on est dans le jus par-dessus la tête. On n'a pas le temps d’aller les voir, mais c’est énergisant de sentir que le monde arrive et qu’ils sont là pour avoir du plaisir , poursuit-elle.

Mme Deslauriers estime que l'équipe parviendra à atteindre son objectif initial d'environ 5000 festivaliers.

BleuBleu teste l'application FEST

En nouveauté cette année, les festivaliers pourront suivre la programmation détaillée de l'événement à partir de la nouvelle application FEST.

Développé au Québec, cet outil compile les programmes des différents festivals de la province. En écrivant BleuBleu dans la barre de recherche, les utilisateurs pourront être informés des activités du festival à partir de leur téléphone.

Selon Myriam-Sophie Deslauriers, BleuBleu est le second événement à faire l'essai de cette application.

On s’est dit ‘’on va y aller et on va l’essayer pendant BleuBleu’’. C’est un super beau produit, les gars derrière ça sont très professionnels, ils savent ce qu’ils font. Je pense qu’il y avait vraiment un besoin, c’est une bonne idée. À long terme, ça va devenir un bel outil. C'est avantageux pour les participants , croit-elle.

Les concepteurs de cette nouvelle plateforme seront présents lors du festival pour analyser son utilisation.

Le volet familial plus diversifié cette année

La programmation de l'édition 2022, dévoilée en avril dernier, propose une offre plus diversifiée aux familles. Les organisateurs ont misé sur des activités qui permettront aux festivaliers de tous les âges de se sentir interpellés.

« On a toujours essayé d’inclure ce type d’activité, mais cette année, on a mis plus d’amour dans ce volet, on a axé sur les familles. » — Une citation de Myriam-Sophie Deslauriers, cofondatrice de BleuBleu et directrice de production

On aimerait vraiment que les familles se sentent plus incluses dans notre programmation , espère Mme Deslauriers.

Samedi, parents et enfants pourront se rassembler à la plage de Carleton-sur-Mer. Un marché d'artisans locaux, un DJ sur un catamaran, des ateliers de création, un magicien et des cours de yoga seront offerts gratuitement.

Chargement de l’image La plage de Carleton-sur-Mer est l'un des endroits les plus achalandés de la municipalité durant l'été. Photo : Radio-Canada / Léa Beauchesne

Mme Deslauriers indique par ailleurs que quelques billets de spectacle sont encore disponibles, dont des places pour assister aux prestations des deux grandes têtes d'affiche, Marjo et Hubert Lenoir.

Le Festival BleuBleu de Carleton-sur-Mer se poursuivra jusqu'au 26 juin.