La Municipalité de Rivière-Ouelle forcée d’annuler son camp de jour

Pas moins de 28 jeunes âgés de 5 à 12 ans étaient inscrits. Mais avec deux seuls moniteurs, dont un âgé de 14 ans seulement, la Municipalité n'avait pas d'autre choix que de l'annuler, affirme le maire de Rivière-Ouelle, Louis-George Simard.

On ne peut pas tenir un camp de jour [sans] supervision. C'est la sécurité des enfants qui est en jeu , lance-t-il.

Selon ses informations, certains parents d'enfants inscrits se sont tournés vers les municipalités avoisinantes. Cependant, à l'instar de Rivière-Ouelle, les autres camps de jour de la région seraient aussi confrontés à la pénurie de main-d'œuvre et manqueraient de ressources pour accueillir davantage de jeunes.

« C'est la première fois que ça arrive. Même durant la période de COVID, on a réussi à tenir des camps de jours. » — Une citation de Louis-George Simard, maire de Rivière-Ouelle

Louis-George Simard est d'avis que les municipalités devront collaborer pour faire face au manque de personnel dans les camps de jour. On pourrait avoir un camp de jour commun pour plusieurs municipalités […]. Si on a 15 moniteurs et on en perd deux, on peut encore fonctionner , propose le maire de Rivière-Ouelle.

Malgré leur déception, les parents sont tout de même compréhensifs, raconte-t-il. La réaction des parents a été excellente […]. C'est comme si collectivement, on vivait de plus en plus cette question-là de pénurie de main-d'œuvre .

Avec le vieillissement de la population au Bas-Saint-Laurent, la municipalité de Rivière-Ouelle doit s'y faire. Elle sera confrontée au manque de personnel pour de nombreuses années, croit M. Simard.