Le Marché public d’Amos de retour pour une 23e saison

L’événement s’est déroulé sous un ciel radieux et en présence de certains personnages du circuit théâtral historique Amos vous raconte son histoire. La SADC Harricana chapeaute une fois de plus l’organisation.

Entre 25 et 30 entrepreneurs locaux et régionaux participent à ce marché public cette année. On y retrouvera à nouveau des producteurs agroalimentaires, des transformateurs alimentaires et des artisans.

Ils seront par ailleurs plus nombreux à accueillir les visiteurs chaque jeudi, entre 11 h et 16 h 30, selon la coordonnatrice Valérie Tancrède.

« Dans le fond, cette année, j’ai réussi parce qu'on a moins de mesures, on dirait peut-être même davantage, on n’a plus de mesures de prévention de la COVID, donc je peux rajouter des kiosques. Nous serons à 18 kiosques cette année, encore au parc de la cathédrale. » — Une citation de Valérie Tancrède, coordonnatrice du Marché public d'Amos

Autre particularité cet été, les producteurs proposent déjà plusieurs produits du jardin, bien qu’on soit tôt dans la saison maraîchère.

Il y a eu de grosses pluies et ce n’est pas idéal dans un sol argileux comme on retrouve ici, mais on voit quand même des légumes aujourd’hui. Je sais que le gouvernement a mis en place des subventions pour des serres, pour augmenter l'autonomie alimentaire au Québec. Et je sais que j’ai plusieurs de mes marchands qui se sont [dotés] de serres, donc c’est pour ça qu’on a déjà des légumes qui sont sur place dès le 23 juin , précise Valérie Tancrède.

Compétition culinaire

D’autres activités d’animation sont prévues durant la saison, notamment lors de la Semaine des marchés publics du Québec. Pour cette occasion, on tiendra la Journée des saveurs le 11 août, avec le clown Moridicus et la présentation d’une compétition culinaire qui opposera le maire Sébastien D’Astous au directeur général de la SADC Harricana, Éric Laliberté.

Ils vont avoir un montant d’argent. Il va falloir qu’ils fassent le tour du marché et nous concoctent une petite recette. Puis, ce sera la clientèle qui va venir voter pour la meilleure recette. Ça va être intéressant, ça risque d’être drôle , estime Valérie Tancrède.

Le Marché public d’Amos sera présent tous les jeudis, beau temps mauvais temps, au parc de la Cathédrale, et ce, jusqu’au 29 septembre.