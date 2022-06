La distribution d’Anne of Green Gables plus diversifiée que jamais

On a déjà dit à Kelsey Verzotti qu’elle ne pourrait jamais jouer le rôle emblématique d’Anne Shirley. Cette affirmation a changé le cours de sa carrière.

Ah je ne peux pas être dans le spectacle à cause de mon apparence? À cause de ma race et de ma culture? , se demandait-elle à l’époque.

Elle a alors décidé de prouver à tout le monde qu’ils avaient tort.

Chargement de l’image La comédienne Kelsey Verzotti jouera le rôle d'Anne Shirley dans la comédie musicale Anne, la maison aux pignons verts cet été à Charlottetown. Photo : Centre des arts de la Confédération

Cet été, la jeune artiste, dont un parent est d’origine chinoise, est la tête d’affiche de la comédie musicale Anne of Green Gables présentée dans le cadre du Festival de Charlottetown au Centre des arts de la Confédération.

D’être un modèle pour de jeunes enfants et leurs familles qui vont voir le spectacle c’est très spécial. J’ai hâte et je vais profiter de chaque minute , dit-elle.

Montrer un visage actuel de la société

Kelsey Verzotti est l’une des actrices de la distribution très diversifiée du spectacle.

Ça représente beaucoup pour certaines personnes qui vont venir et qui n’ont pas l’habitude de se voir représentées sur scène , explique-t-elle.

Selon le directeur artistique du Centre des arts de la Confédération Adam Brazier, le spectacle doit représenter le visage contemporain de l’île.

« Le visage de l’île aujourd’hui est très différent de celui de 1908, tout comme le visage du Canada. C’est une histoire iconique canadienne et ça devrait refléter cela. » — Une citation de Adam Brazier, directeur artistique du Centre des arts de la Confédération

Justin Eddy est un acteur sino-canadien de London en Ontario. Il jouera le rôle de Gilbert Blythe.

Chargement de l’image Justin Eddy interprète Gilbert, un rôle qu'il croyait inaccessible il y a quelques années. Photo : Radio-Canada / Jane Robertson

En grandissant, je ne voyais pas beaucoup de représentations ou je ne voyais pas d’Asiatique comme moi jouer ce type de rôle. Alors pour moi, c’est super important que les jeunes se voient et s’identifient sur scène et puissent se dire: oui moi aussi je peux faire ça , indique l’acteur.

Nadia Haddad est née à l’Île-du-Prince-Édouard. Elle a visité le Village d’Avonlea, elle a lu les livres et a vu la pièce à plusieurs reprises. Elle interprétera Prissy Andrews cette année.

Chargement de l’image L'actrice insulaire Nadia Haddad est fiere de montrer un visage du Moyen-Orient dans la comédie musicale cette année. Photo : Radio-Canada / Jane Robertson

Pour moi, d’être une représentation du Moyen-Orient sur scène est vraiment agréable à voir, parce que ce n'est pas quelque chose que je vois souvent non plus, donc ça m'apporte beaucoup d'espoir , souligne-t-elle.

La pièce Anne of Green Gables - The Musical est présentée jusqu’au 3 septembre.

