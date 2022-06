Racisme systémique: le premier ministre nie toute ingérence politique

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick assure qu’il n’y a pas eu d’interférence politique de sa part dans le travail de la commissaire sur le racisme systémique au Nouveau-Brunswick, Manju Varma. Blaine Higgs dit qu’il n’a donné aucune indication en ce sens lors d’une réunion du 13 avril dernier.

Les chefs rendent public un rapport provisoire

En avril, la commissaire Varma a remis un rapport provisoire à plusieurs intervenants. Ce rapport n’était pas public. Mais dans une entrevue avec CBC, la commissaire a révélé qu’elle recommandait une enquête publique sur le racisme systémique dont sont victimes les Autochtones. Elle a alors évoqué la possibilité de rendre public un rapport provisoire, où était présentée cette recommandation.

Mais après une rencontre avec le premier ministre Blaine Higgs et la ministre des Affaires autochtones, Arlene Dunn, le 13 avril, CBC a appris que la recommandation d’une enquête publique ne serait plus dans le rapport, et que ce rapport ne serait pas rendu public.

Chargement de l’image Manju Varma est la commissaire sur le racisme systémique du Nouveau-Brunswick, a rencontré le premier ministre Higgs le 13 avril dernier. Photo : CBC/Mike Heenan

Lundi dernier, le 20 juin, les chefs Mi’kmaqs de la province, qui avaient reçu une copie du rapport provisoire, l’ont rendu public. Ils disaient craindre que le gouvernement ne s’ingère dans le processus.

La commissaire Varma a précisé que le rapport provisoire n’était qu’un brouillon, et que le rapport final serait publié plus tard, comme cela est prévu. Le rapport final contiendra mes recommandations finales, et toute suggestion selon laquelle des propositions contenues dans une mise à jour publiée avant cela sont mes recommandations finales, n'est que pure spéculation , a-t-elle écrit dans une déclaration.

Les chefs autochtones claquent la porte

Face à ce qui semble un changement de cap de la commissaire, lundi dernier les chefs de neuf communautés Mi’kmaqs du Nouveau-Brunswick ont décidé de ne plus participer aux consultations menées par Manju Varma.

Ces chefs soutiennent que la commissaire leur a confirmé que le premier ministre Higgs n’était pas prêt à accepter une recommandation pour une enquête publique.

Le même jour, un des deux employés de la commissaire Varma, le conseiller en politiques Robert Tay-Burroughs, a remis sa démission, parce qu’il disait craindre pour l’indépendance du travail de la commissaire. Tay-Burroughs estime que la commissaire devrait dévier du mandat qui lui a été confié, pour le centrer davantage sur les Premières nations.

Chargement de l’image Robert Tay-Burroughs, conseiller principal en politiques de la commissaire au racisme systémique du Nouveau-Brunswick, a démissionné à cause de ce qu'il perçoit comme une interférence politique. Photo : Gracieuseté

La commission doit se centrer sur la manifestation spécifique du racisme contre les peuples Wabanakis avant celle de votre communauté et de la mienne, même si cela signifie que nous devons faire des sacrifices , écrit-il dans sa lettre de démission.

Déjà, les six chefs de la nation Wolastoqey avaient refusé de participer, parce qu’ils estimaient que le travail de la commissaire n'était qu'une solution de rechange inefficace à une enquête publique sur le racisme systémique dont sont victimes depuis longtemps les Autochtones. Ces chefs demandent maintenant au gouvernement de mettre un terme aux travaux de la commission dirigée par Manju Varma, qu’ils considèrent comme un gaspillage de fonds publics, compte tenu de l’ingérence politique du gouvernement conservateur.

Fredericton nie tout

Le premier ministre Blaine Higgs soutient qu’il n’a pas demandé à la commissaire Manju Varma de ne pas publier son rapport provisoire. En tant que première commissaire du pays, il est important qu'elle soit indépendante , a déclaré Blaine Higgs.

Le 13 avril, le premier ministre dit que les représentants du gouvernement ont demandé à la commissaire comment elle en était arrivée à ses conclusions, et ont exprimé des préoccupations sur le fait qu’elle n’avait pas rencontré les chefs de la nation Wolastoqey.

Chargement de l’image Le premier ministre Blaine Higgs nie avoir demandé à la commissaire Varma de ne pas publier son rapport provisoire. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Je veux qu'il soit clair qu'il n'y a jamais eu de directive de ma part qu'elle ne devait pas publier son rapport , soutient le premier ministre.

Blaine Higgs dit toutefois s’inquiéter du fait que les chefs Mi’kmaq et Wolastoqey refusent de participer à la commission d’enquête qu’il a mise en place. Je pense que nous devons analyser la situation, et voir comment en sommes-nous arrivés là , lance-t-il.

Une commission plutôt qu’une enquête publique

Les chefs des Premières nations du Nouveau-Brunswick demandent, depuis deux ans, la tenue d’une enquête publique sur le racisme systémique, qui touche particulièrement les membres de leurs communautés. Le gouvernement Higgs a refusé la tenue d’une telle enquête, pour mettre en place des consultations plus larges dans le cadre d'une commission sur le racisme systémique.

En septembre 2021, Fredericton a nommé Manju Varma commissaire sur le racisme systémique au Nouveau-Brunswick. Le mandat qui lui a alors été confié est de mener des consultations sur la nature et les impacts du racisme systémique qui touche les nouveaux arrivants, les Noirs et les autres groupes marginalisés, mais aussi les Autochtones.

Il était prévu, à ce moment, qu’elle publie un rapport final un an plus tard, soit en septembre 2022.

Avec les informations de Karissa Donkin de CBC.