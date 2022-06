Québec autorise les travaux préparatoires à l’hôpital de Sept-Îles

Une nouvelle étape est franchie : le gouvernement du Québec a donné son aval, jeudi, aux travaux préparatoires reliés à l'agrandissement de l'urgence et du bloc opératoire de l'hôpital de Sept-Îles.

L'unité de psychiatrie interne et les services de réadaptation seront relocalisés durant les travaux de construction.

Les travaux préparatoires permettront aussi de construire un nouveau stationnement, car l’agrandissement empiétera sur le stationnement actuel. Son emplacement est toujours inconnu.

Ces travaux sont estimés à 14,4 millions de dollars. Selon le communiqué de presse envoyé jeudi par le cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux, ces investissements ne représentent pas un surcoût .

La fin de cette première phase de travaux est prévue pour la fin de l'année 2023. La Société québécoise des infrastructures ( SQI ) agit comme gestionnaire de ce projet.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux ( CISSS ) de la Côte-Nord souhaite que ce projet d’agrandissement se concrétise depuis 2004. Ces travaux sont grandement attendus puisque les installations ne répondent plus aux besoins de la clientèle et du personnel.

L'approbation pour réaliser les travaux préparatoires contribue à livrer une infrastructure moderne dans de meilleurs délais. Il permet au personnel médical de disposer d'un environnement de travail de qualité et fonctionnel , soutient le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

Chargement de l’image Le ministre Christian Dubé a visité l'hôpital de Sept-Îles en novembre 2021. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

En novembre dernier, le ministre Dubé a annoncé que les travaux de modernisation de l'hôpital de Sept-Îles étaient désormais estimés à 159 millions de dollars. En 2017, le projet était plutôt évalué à 50 millions de dollars.