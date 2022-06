The Rooms expose la collection d’art la plus précieuse jamais présentée à T.-N.-L.

À compter de vendredi, la collection privée de la famille Sobey, 150 œuvres canadiennes collectionnées dans les 60 dernières années, sera présentée dans le cadre de l’exposition Generations, organisée par la galerie McMichael.

Kate Wolforth, directrice des musées et des galeries, ne divulgue pas la valeur de cette immense collection, mais affirme que The Rooms a établi de nouveaux protocoles de sécurité afin de protéger les tableaux.

Chargement de l’image Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  «Ferolle Point Light»,du peintre terre-neuvien Christopher Pratt, figure sur la liste d'oeuvres d'art de la collection Sobey. Photo : Gracieuseté - Fondation Sobey pour les arts

Selon Mme Wolforth, l’exposition permet de retracer l’histoire de l’art canadien. Elle comprend des paysages de Cornelius Krieghoff et du Groupe des sept, mais aussi des tableaux des Automatistes de la Révolution tranquille, et les œuvres des artistes autochtones Kent Monkman et Annie Pootoogook.

On peut voir dans cette collection la colonisation et la décolonisation du Canada, et on espère que les gens, en regardant l’exposition, vont avoir une meilleure compréhension de l’évolution et de l’histoire de l’art canadien , explique Rob Sobey, président de la Fondation Sobey pour les arts.

Chargement de l’image Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  «Moonlight», un tableau du peintre Tom Thomson, sera présenté dans le cadre de l'exposition «Generations». Photo : Gracieuseté - Fondation Sobey pour les arts

La famille Sobey [...] est peut-être la famille la plus importante au Canada en termes de soutien à la communauté artistique canadienne , ajoute Kate Wolforth.

Elle rappelle qu’il y a 20 ans, les Sobey, propriétaires néo-écossais de plusieurs chaînes de supermarchés, ont établi le Prix Sobey pour les arts, un prix prestigieux de 100 000 $ destiné aux artistes émergents du Canada.

Chargement de l’image Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le tableau «Crossing the St. Lawrence with the Royal Mail at Quebec» de Cornelius Krieghoff sera parmi les oeuvres d'art exposées au musée provincial de Terre-Neuve-et-Labrdaor, The Rooms. Photo : Gracieuseté - Collection de la Fodnation Sobey pour les arts

L’exposition a déjà été présentée au musée McMichael, à Kleinburg, en Ontario. Elle est présentement en tournée nationale, avec des arrêts prévus dans plusieurs villes, dont Edmonton, Halifax et Charlottetown.

L’exposition sera présentée à Saint-Jean jusqu’en janvier prochain.

Chargement de l’image Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  «Umbrellas on the Beach, Brittany», une oeuvre de James Wilson Morrice, est un des tableaux de la collection privée de la famille Sobey. Photo : Gracieuseté - Fondation Sobey pour les arts

On voulait faire quelque chose de spécial pour le "Come Home Year", l'année où les Terre-Neuviens et les Labradoriens sont invités à revenir chez eux. On voulait organiser une exposition qu’on ne verrait pas d’habitude aux Rooms , explique Mme Wolforth.

Cet été, l'entrée au musée sera gratuite les vendredis, de 18 h à 21 h.