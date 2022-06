Ouvert ou fermé pour la Saint-Jean?

Commerces

Plusieurs grandes épiceries, centres commerciaux et autres magasins à grande surface seront fermés le vendredi 24 juin.

Il en va de même pour les succursales de la Société des alcools du Québec (SAQ) et de la Société québécoise du cannabis (SQDC).

S’il vous manque du lait, de la bière ou du dentifrice, certains commerces de proximité, comme les dépanneurs et les petites épiceries, ainsi que certaines pharmacies, demeurent ouverts.

Passeports

Il est rare de mentionner les bureaux de Service Canada à l'occasion des jours fériés, mais avec le chaos des derniers jours, il est important de noter qu'ils sont fermés vendredi. Inutile donc d'aller faire la file pendant des heures.

Services

Les services d’urgence, comme la protection contre les incendies, la police et les ambulances, continuent de fonctionner. Il en est de même des services essentiels, comme le traitement des eaux. Pour tout autre service, cela dépend des municipalités.

À Montréal et à Québec, par exemple, les différentes collectes (déchets domestiques, résidus résidentiels de matériaux de construction, de rénovation et de démolition, encombrants, matières recyclables, résidus alimentaires, résidus verts et feuilles mortes) sont maintenues selon l'horaire habituel dans tous les arrondissements. Les bibliothèques sont fermées et les activités sportives et culturelles varient selon les arrondissements.