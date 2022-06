Enquête publique sur le train léger : la Ville a délibérément accepté des défaillances

La Ville d'Ottawa a accepté de son plein gré un système de train léger sur rail qu'elle savait probablement peu fiable et a modifié les critères pour permettre au Groupe de transport Rideau (GTR) de réussir plus facilement ses derniers tests.

Les témoignages, entendus jeudi lors de la neuvième journée de l'enquête publique sur la ligne de la Confédération, ont été les plus accablants pour la Ville jusqu'à présent.

L'ingénieur municipal et directeur ferroviaire, Richard Holder, a confirmé qu'Ottawa a pris possession du train et l'a mis en service en prévoyant résoudre les problèmes une fois celui-ci déjà en fonction.

Je vais vous suggérer que la Ville savait qu'il y avait des problèmes de fiabilité avec le système au moment où elle a décidé de lancer le service public , a demandé la co-avocate principale de la commission, Kate McGrann, à M. Holder.

Nous savions qu'il y aurait des problèmes de fiabilité , a-t-il répondu. Oui, nous l'avons fait. Nous n'avions pas prévu qu'il y aurait des problèmes de fiabilité au point où nous aurions des déraillements.

Chargement de l’image Un déraillement du train léger est survenu le dimanche 19 septembre 2021. Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

L’avocate a poursuivi : La Ville savait-elle que les problèmes de fiabilité pouvaient interférer avec la livraison d'un service fiable au public?

L’ingénieur a acquiescé après avoir répondu que le constructeur de trains Alstom, qui est également la société chargée de la maintenance, avait signalé des améliorations.

34 wagons avec des problèmes

À la fin du mois d'avril 2019, alors que le train léger avait un an de retard, le GTR a déclaré à la Ville que le système était pratiquement prêt, une dernière étape importante dans le processus de livraison de la ligne de la Confédération.

Or, la Municipalité a rejeté le constat de GTR et le certificateur indépendant du projet s'est rangé du côté de la Ville. Dans une lettre du 29 avril 2019 à GTR , la Ville a déclaré que 25 véhicules présentaient des défauts importants et continus et entraînaient un manque d'accès à la flotte complète .

Les véhicules ne se sont pas avérés fiables , pouvait-on lire.

Chargement de l’image La station St-Laurent de la ligne de la Confédération (archives) Photo : Radio-Canada / Alexander Behne

Le 26 juillet 2019, le GTR a présenté une nouvelle demande d'achèvement substantiel, et cette fois la Ville et le certificateur indépendant ont accepté.

La Ville a convenu que le train léger était pratiquement terminé et a payé 59 millions $, même s'il existait une longue liste de problèmes.

Il ne s'agissait pas de défauts mineurs, qui sont autorisés en vertu du contrat, mais d'éléments qui pourraient être considérés comme assez importants, [un] élément clé étant le nombre de véhicules qui seraient disponibles au moment de la disponibilité du service commercial , selon M. Holder.

Ces problèmes non résolus touchaient les véhicules légers sur rail. Chacun des 34 wagons comportait un défaut.

La Ville a également ignoré le problème généralisé du défaut de répondre aux exigences de la flotte en raison de défauts/déficiences continus .

On ignore pourquoi la Ville estimait que la ligne de la Confédération était pratiquement terminée alors qu'elle était au courant de ces détails, mais M. Holder a indiqué que la Municipalité croyait que les défauts du train s'amélioreraient entre l'achèvement substantiel et la livraison officielle, un mois plus tard.

De plus, la ligne de la Confédération a dû passer par une période d'essai avant que la Ville ne l'accepte, ce qui, selon M. Holder, ajoutait une autre couche de protection.

La notation des tests facilitée pendant les tests

Bien que le contrat du train léger prévoyait une période d'essai de 12 jours, les exigences relatives à ce qui constituait un succès étaient vagues. Ainsi, la Ville et le GTR se sont mis d'accord entre eux sur des critères spécifiques, en 2017.

Lors des essais de 2019, la Ville et le GTR se sont mis d'accord sur une version généralement plus stricte des exigences. Celles-ci reflétaient mieux ce que la Ville attendait d'un système de train léger, conformément au contrat.

Mais quelques jours après le début des essais, M. Holder a été appelé pour discuter des critères avec les hauts dirigeants de la Ville. Le 29 juillet 2019, le certificateur indépendant du groupe Altus a envoyé à la Ville sa déclaration de validation de l'essai en cours où il a expliqué comment les critères ont été modifiés pour revenir à la version de 2017.

D’abord, l'obligation de faire circuler 15 trains pendant les heures de pointe du matin et de l'après-midi a été réduite à 13.

Ils avaient du mal à obtenir 15 trains le matin , a déclaré M. Holder à la Commission.

Chargement de l’image Les usagers s'accumulent sur le quai de la station Tunney's Pasture en raison de retards du train léger en pleine heure de pointe, le matin du 8 octobre 2019 (archives). Photo : Radio-Canada / Rebecca Atkinson

De plus, la mesure du rendement qui indique combien de trains sont en circulation pour le service à la clientèle et pendant combien de temps a été abaissée de 98 % à 96 %.

Cette mesure ne devait jamais tomber en dessous de 90 %, mais cela a été modifié. Plutôt, la disponibilité des trains ne devait jamais passer en dessous de 94 % pour trois jours consécutifs, ce qui signifie que le train pourrait avoir deux très mauvais jours et tout de même réussir les tests, selon M. Holder.

La ville prend possession du train en août 2019

Le GTR a terminé avec succès ses essais le 22 août 2019. Le lendemain, le maire Jim Watson a annoncé que la Ville prendrait officiellement possession de la ligne de la Confédération et que celle-ci serait ouverte au public le 14 septembre.

M. Holder a déclaré lors de la commission que le système était sécuritaire et qu'il n'avait jamais reçu de conseil spécifique de ne pas le lancer. Selon lui, le GTR encourrait des pénalités importantes si le système ne fonctionnait pas.

Questionné sur les problèmes survenus à la suite du lancement du train, M. Holder a admis que des problèmes pouvaient survenir et qui auraient un impact sur la disponibilité du système de transport en commun.