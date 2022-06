Interdiction de baignade à la plage de Bas-Caraquet

Des tests d’analyses de l’eau ont montré la présence de fortes concentrations de bactéries.

Le ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick ne connaît pas encore la source de la contamination. D’autres échantillons d’eau ont été prélevés jeudi matin et les résultats devraient être communiqués en début de semaine prochaine.

Des résidents de la région ont partagé leurs inquiétudes face aux oiseaux morts trouvés ces dernières semaines sur la côte, dont de nombreux Fous de Bassan.

Le maire de Bas-Caraquet, Roger Chiasson, rappelle néanmoins que rien ne prouve pour le moment une corrélation entre les carcasses et la source de la contamination de l’eau.

Chargement de l’image Roger Chiasson, maire de Bas-Caraquet. (Archive). Photo : Radio-Canada

Il précise que ce n’est pas la première fois qu’une contamination de l’eau a lieu à la plage de Bas-Caraquet.

Il y a toute sorte de sources [possibles] de contaminations dit-il. On ne veut pas prendre cela à la légère, puis vraiment identifier la source de contamination, et l’on va adresser la situation aussi tôt que possible.

La plage de Bas-Caraquet est un atout important pour le village, spécialement en cette période estivale. On espère que ça se règle le plus tôt que possible , dit Roger Chiasson.

Entre-temps, les installations de la plage demeurent accessibles.

Avec les informations de l’émission La matinale d'ICI Acadie