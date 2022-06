À quoi s’attendre pour les élections municipales dans Windsor-Essex?

Les maires Aldo DiCarlo à Amherstburg, Marc Bondy à LaSalle et Nelson Santos à Kingsville ne vont pas briguer de nouveau mandat.

Dans une entrevue Aldo DiCarlo a indiqué qu'il ne se représenterait pas après huit ans aux commandes de sa municipalité pour pouvoir passer plus de temps avec sa famille. Il s'est dit surpris qu'autant de ses collègues aient pris la même décision que lui.

Habituellement, il y en a un ou deux et c'est en général un maire qui a passé 20 ans ou plus dans la politique municipale et pour qui il est temps pour lui de faire une pause... Pour moi, je savais que ce serait probablement - tant que les résidents étaient d'accord - deux ou trois mandats.

De son côté, Nelson Santos qui a été élu pour la première fois il y a 19 ans et qui siège depuis 1997 au conseil municipal de Kingsville indique qu'il veut aussi passer plus de temps avec sa famille, mais aussi qu'il a accepté un nouveau poste. Il a été embauché à titre de directeur administratif du canton d'Adjala-Tosorontio. Il doit commencer au mois de juillet.

Pour Lydia Miljan, professeure de sciences politiques à l'Université de Windsor, les courses où il n'y a pas de candidats sortants ont tendance à générer un peu plus de concurrence. Elle s'attend à ce qu'il y ait plus de candidats en lice non seulement pour devenir maire, mais aussi conseiller municipal.

Les forces en présence

À quatre mois du scrutin, c'est à Amherstburg que la course à la mairie s'annonce la plus serrée. Trois conseillers ont déposé leur candidature : Michael Prue, Frank Cerasa et Bob Rozankovic.

À LaSalle, l'actuelle adjointe au maire Crystal Meloche est la seule personne à briguer le siège de maire. Du côté de Kingsville, Tamara Stomp, ancienne maire adjointe est la seule candidate inscrite jusqu'à présent.

Ailleurs dans la région, le maire sortant de Tecumseh, Gary McNamara, cherche à se faire réélire, et à Leamington, Hilda MacDonald brigue un second mandat.

Richard Meloche, qui a été nommé maire à la suite de la démission de Larry Snively dans la Ville d'Essex, est le seul candidat actuellement inscrit à la course dans cette municipalité.

Des candidatures non confirmées

Tom Bain, le maire de Lakeshore depuis 2006, ne s'est pas encore inscrit. Il a indiqué à CBC qu'il envisageait fortement de se présenter, mais qu'il n'avait pas encore pris de décision définitive. S'il décide de se présenter, il trouvera sur sa route la maire adjointe Travey Bailey qui a confirmé sa candidature.

Le maire de Windsor, Drew Dilkens, n'a pas non plus confirmé sa candidature pour un troisième mandat. Dans une déclaration à CBC, il dit aimer ce qu'il fait et se soucier profondément de Windsor et de ses résidents.

Je me concentre sur mon rôle de maire et sur le respect des engagements que j'ai pris envers les résidents en 2018. Il y aura beaucoup de temps plus tard cet été pour envisager l'avenir - y compris ma candidature potentielle aux élections municipales de 2022 , a-t-il précisé.

À l'île Pelée, le maire Raimond Durocher n'a pas encore indiqué ses intentions. Deux candidats, Larry Baily et Cathy Miller ont par contre déposé leur candidature.

Les candidats ont jusqu'au 19 août pour s'inscrire.

Faible participation à prévoir

Le scrutin à venir signifie que les Ontariens se rendront aux urnes pour une troisième fois en un an après les élections fédérales de septembre 2021 et les élections provinciales de juin 2022.

Une certaine lassitude pourrait donc se manifester chez les électeurs, d'autant que le taux de participation aux élections municipales canadiennes est habituellement faible, explique Lydia Miljan.

À moins qu'il y ait des courses ouvertes vraiment intéressantes, je soupçonne que la participation électorale restera probablement faible... à moins qu'il y ait quelque chose pour vraiment motiver les gens et les inciter à exercer leur droit de vote , précise-t-elle.

Les élections municipales auront lieu partout en Ontario le 24 octobre 2022.

Avec des informations de CBC