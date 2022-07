Les réseaux sociaux, un tremplin commercial pour des entreprises albertaines

À Edmonton, Ayco Cafe, qui s’est implanté depuis janvier sur la célèbre avenue Jasper, semble l’avoir bien compris. Les murs de l'établissement sont décorés d’une façon si originale que le lieu ne peut pas passer inaperçu, surtout pour les passionnés de photographie à la recherche d’endroits photogéniques.

Nous avons enregistré une hausse de visiteurs quand un client a posté [des images prises d'ici] sur TikTok. Depuis, nous recevons des gens, certains venant pour découvrir nos beignets, et d’autres pour tester notre café , explique la propriétaire Rita Collu.

Elle confie s’être inspirée d’images vues sur Pinterest, un site de partage de photos, pour décorer les murs de son café, mais elle ne s'attendait pas à ce que cela attire autant de clients.

Comme Ayco Cafe, Brew and Bloom Cafe & Floral Studio a aussi recours aux médias sociaux pour relancer ou développer ses affaires. Les propriétaires de ce café l’ont d’ailleurs spécialement conçu comme un espace qui se prête parfaitement à la prise de photos destinées à des sites de partage d'images, afin de s'offrir une plus grande visibilité.

Des écoles s'y mettent aussi

En plus des cafés, des écoles se mettent à l’ère des réseaux sociaux pour avoir pignon sur rue. C’est le cas de LaVie Academy, un établissement de formation en esthétique médicale, situé dans le quartier commerçant de Manchester Square, à l'intersection de la 107e Avenue et de la 120e Rue, à Edmonton.

L’école, qui cible les jeunes, est également un endroit populaire pour les photos et les amateurs de TikTok.

Sa directrice des opérations, Hira Fida, indique à cet égard qu’une partie du plan d'affaires de l’établissement consiste à trouver des moyens de se démarquer sur les réseaux sociaux. L'école procède à cet effet à de nombreuses publications sur TikTok et sur Instagram. Elle envisage même d'installer dans ses locaux un espace destiné à faire des autoportraits, un espace de beauté et bien d'autres endroits accrocheurs.

L’objectif de LaVie Academy est d’être un lieu vraiment agréable sur le plan esthétique , afin de pouvoir atteindre notre cible de marché idéale , explique Hira Fida, d'autant plus que, lorsqu'ils prévoient sortir, de plus en plus de personnes consultent les réseaux sociaux à la recherche de bons plans.

De plus en plus de personnes consultent les réseaux sociaux à la recherche de bons plans pour les sorties. Photo : afp via getty images / LIONEL BONAVENTURE

Parfois, je me connecte à Instagram et je recherche, par exemple, le mot-clic #YEGeats pour trouver un endroit où je ne suis pas encore allé ou dont je n'ai pas entendu parler , témoigne Janice Yeh. Elle est venue à LaVie Academy pour y passer du temps et prendre des photos à l'occasion de la remise de diplôme d'un membre de sa famille.

Directrice générale de la School of Retailing de l'Université d'Albert, Heather Thomson se réjouit des possibilités infinies qu’offrent les réseaux sociaux aux usagers. C’est littéralement un marché mondial que nous avons à portée de main. Et donc, en tant que consommateurs, nous sommes gâtés , dit-elle.

Elle relève que les consommateurs sont de plus en plus pointilleux sur le choix de l'endroit où ils dépensent leur temps et leur argent. De ce fait, pour les commerces comme les cafés et les restaurants, l'esthétique n'est plus un luxe, mais un investissement nécessaire pour rester dans le jeu , souligne Heather Thomson.

Certains commerces comme Ayco Cafe, qui ont investi davantage dans le décor, prévoient même d'organiser des événements pour maintenir l'intérêt des clients pour leur environnement.

Avec les informations de Gabriela Panza-Beltrandi