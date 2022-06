Le Dr Donald Aubin constate une augmentation des cas de COVID-19 dans la région

J’ai commencé à observer le renversement vers le 5 ou le 6 juin, ça a commencé à monter un petit peu, pas beaucoup. Ça ne monte pas très rapidement, sauf que c’est une montée qui est continue , a débuté Donald Aubin lors d’une entrevue accordée à l’émission Place publique jeudi.

Selon le bilan devenu hebdomadaire publié mercredi, il y a environ une moyenne de 25 nouveaux cas confirmés par test PCR par jour depuis une semaine, ce qui est une légère augmentation par rapport aux semaines précédentes.

On le remarque au niveau de plusieurs indicateurs : la hausse des cas, les cas actifs, même dans nos hôpitaux depuis une semaine, ça commence à monter un petit peu, il y a des travailleurs de la santé qui sont retirés un peu plus. Enfin, il y a plusieurs éléments qui nous font dire qu’effectivement la propagation est encore là, même avec une tendance à la hausse , a-t-il poursuivi.

Chargement de l’image Le directeur de la santé publique du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Donald Aubin. Photo : Radio-Canada / Lynda Paradis

Donald Aubin cible plusieurs explications pour cette situation. Il pointe l’arrivée de nouveaux variants qui se font ressentir, tout comme l’efficacité du vaccin qui diminue avec le temps. Finalement, c’est sans surprise la hausse des contacts qui entre en jeu, alors que plus aucune règle sanitaire n’est en vigueur, à l’exception des hôpitaux.

C’est un virus qui se nourrit de contacts. [...] Sans dire qu’on est en vague actuellement, on peut dire qu’on est en montée , a-t-il analysé.

Il recommande aux gens âgés de 60 ans et plus qui ont beaucoup de contacts d'opter pour une dose de rappel du vaccin contre la COVID-19, encore plus pour les personnes atteintes de maladies chroniques.