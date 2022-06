La mairesse de Fortierville réclame un assouplissement à la règle des médecins dépanneurs

Le centre de santé figure sur la liste des six établissements visés par le ministère de la Santé et des services sociaux qui doivent fermer partiellement cet été. 60 mille employés du réseau de la santé sont absents pour la saison des vacances. Ce qui représente huit mille personnes de plus qu'à la même période, l'an dernier, justifie le ministère de la santé. La mairesse de Fortierville Julie Pressé estime que les vacances d'été sont un faux prétexte à ces fermetures.

Et pour cause, trois des services d'urgences qui se trouvent sur la liste sont fermés depuis octobre 2021, mentionne la mairesse qui croit que c'est plutôt la résultante des dédales administratifs au niveau du ministère de la Santé.

Pénurie de médecins à Fortierville

Les services d'urgences font face actuellement à une pénurie de médecins. Cinq ont quitté durant les derniers mois, ce qui complique la situation. La mairesse souhaite y remédier en lançant une campagne de recrutement pour combler les postes vacants.

Toutefois, cette mesure n'est pas la solution immédiate au problème que connaît Fortierville, puisqu'il s'agit d'une solution à long terme qui ne peut être résolue en un clin d'œil. Madame Pressé reconnaît qu'un travail mérite d'être réalisé pour sécuriser l'établissement de santé. Et celui-ci dépend en partie du ministère de la Santé et des services sociaux.

« C'est là notre plus gros problème. On a toujours eu droit à cette liste. Cinq médecins sont partis, mais les médecins dépanneurs venaient résoudre une partie du problème. » — Une citation de Julie Pressé, mairesse de Fortierville

En étant contrainte de réduire les heures d'accueil à l'urgence, la mairesse ne se doutait pas qu'elle n'aurait plus le service des médecins dépanneurs. Ces derniers constituaient une bouée de sauvetage aux urgences de Fortierville, comblant provisoirement le départ des médecins du centre.

Les médecins sont partis au mois d'octobre, novembre et décembre, mais les médecins dépanneurs venaient, puis ils ne sont plus revenus, déplore la mairesse.

Elle est consciente qu'une telle solution ne réglera pas le problème dans son entièreté. Mais l'important, c'est de combler l'horaire, mentionne-t-elle.

Pas de solution en vue

Jusqu'à présent aucune solution ne semble poindre à l'horizon pour combler le manque de médecins auquel font face à les urgences de Fortierville. Un comité pour amorcer le processus de recrutement a été mis sur pied, ce qui est loin de résoudre un problème ponctuel et plus profond, admet la mairesse. Il faut résoudre le problème à la base pour éviter un manque aussi criant à l'avenir, dit-elle.

Elle insiste sur la nécessité d'avoir accès à la liste des médecins dépanneurs, qui constitue, selon elle, une planche de salut.

Pour l'instant, en cas d'urgence, la population de Fortierville doit se tourner vers les ressources disponibles à proximité, telles Victoriaville, Trois-Rivières, Nicolet, Levis.