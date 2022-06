Itinérance et pauvreté : de plus en plus de besoins dans l’est de Gatineau

Dans l’est de Gatineau, à Buckingham et Masson-Angers, des organismes venant en aide aux personnes dans le besoin constatent une augmentation de la demande pour leurs services. La situation force des acteurs à se mobiliser : un comité itinérance a vu le jour, en décembre, et veut dresser le portrait de la situation.

À l’été 2021, campements et tentes étaient un peu plus présents qu’à l’habitude dans l’est de Gatineau. Selon la directrice générale de la Table de développement social de la Lièvre, Hélène Desgranges, c’est ce qui a poussé des acteurs du secteur à tirer la sonnette d’alarme.

Les acteurs se sont inquiétés parce qu'ils avaient plus de demandes, mais pas nécessairement d'organismes dans notre secteur qui étaient spécialisés en itinérance , raconte-t-elle.

Des aînés qui dorment dans des abris et des familles sans logis, ce sont quelques exemples cités par la directrice générale.

Quelques mois plus tard, en décembre, une vingtaine d’acteurs ont choisi de mettre la main à la pâte et de s'impliquer au sein d’un nouveau comité Itinérance, chapeauté par la Table de développement social de la Lièvre.

Chargement de l’image La directrice générale de la Table de développement social de la Lièvre, Hélène Desgranges Photo : Radio-Canada / Rosalie Sinclair

Au départ, l'idée, c'était d'avoir un local rapidement pour pouvoir offrir de la chaleur à ces gens-là, quelques heures par jour , explique Mme Desgranges. Les organismes étaient prêts, il y avait des intervenants de chaque organisme. On avait fait un calendrier, on était prêts à intervenir dans le milieu.

Le comité voulait que ce local ouvre ses portes dans le secteur de Buckingham, un endroit central puisque la Table de développement social de la Lièvre dessert aussi des municipalités à l’extérieur de Gatineau, notamment Papineau, Val-des-Bois et Thurso, où il y a aussi des besoins.

Cela lui aurait permis de dresser le portrait des personnes vulnérables et de mieux identifier les besoins et les services nécessaires.

Pas dans ma cour

Malgré ses recherches, ses visites et ses appels sur les réseaux sociaux, le comité n’a pas trouvé de local.

Tout ce qui était vendu, à louer, ou presque, on l'a regardé. On a fait des appels, on a visité, mais on se faisait toujours fermer la porte parce que l'itinérance, ce n’est "pas dans ma cour" , se désole Mme Desgranges.

Logements, locaux commerciaux et même la Ville de Gatineau, Mme Desgranges soutient que le comité a épluché une panoplie d'options, sans succès.

Les organismes se sont finalement résolus à mettre de côté le projet de local, pour l’instant, et à embaucher un intervenant qui sera sur le terrain pendant l’été.

C’est sûr que la chaleur, des fois, c’est aussi pire que le froid pour ces personnes-là, mais au moins, [on va] avoir un intervenant sur le terrain qui va pouvoir les rencontrer, les amener à aller chercher les services dans les organismes , se console la directrice générale.

Une soupe populaire et des boîtes à lunch adaptées

Une autre façon de venir en aide à la clientèle sera la distribution de boîtes à lunch adaptées aux personnes sans domicile fixe. Pas besoin de disposer d’un micro-ondes ou d’un frigo pour en profiter.

Mais elles sont plus qu’un lunch du midi , soutient Anne Mercier, directrice générale de la banque alimentaire La Mie de l’entraide et de la Table de Bethléem, Œuvre d’Edna Charette, qui en est en charge. Elles serviront de dépannage.

Chargement de l’image Anne Mercier, directrice générale de la banque alimentaire La Mie de l’entraide et de la Table de Bethléem, Oeuvre d’Edna Charette Photo : Radio-Canada / Rosalie Sinclair

Il y a déjà plus de deux ans que Mme Mercier a levé le drapeau et réfléchit à des façons d’aider ces personnes. Mais au-delà de ces boîtes, l’organisme compte ouvrir une soupe populaire, elle l’espère, d’ici l’hiver prochain.

C'est vraiment que ces gens-là puissent se déposer, prendre le temps de manger, pouvoir parler, il va y avoir des intervenants , souligne Mme Mercier.

C’est sur cette initiative que le comité Itinérance de la Table de développement social fonde ses espoirs pour avoir une meilleure idée de la clientèle pour identifier les services dont le secteur a besoin.

Le 1er juillet redouté

La Mie de l’entraide offre des dépannages alimentaires aux personnes dans le besoin. Depuis quelques années, le nombre de personnes à qui l’organisme vient en aide ne cesse d’augmenter.

Chargement de l’image En avril et en mai, La Mie de l’entraide a constaté une augmentation de 39% des personnes aidées par rapport à l’année précédente. Photo : Radio-Canada / Rosalie Sinclair

En avril et en mai, l’organisme a constaté une augmentation de 39 % des personnes aidées par rapport à l’année précédente.

C'est inquiétant parce que le prix de l'essence, ensuite la nourriture, le prix que ça coûte et après, les logements, on n'en parlera pas, ici c'est ridicule. Donc, après qu’ils aient payé leur logis le premier [du mois], bien souvent, il n’y a pas d'autres choses.

« Essaie d'avoir un logement en bas de 1400 $. Même à Buckingham, ça ne se trouve plus. C'est une rareté. » — Une citation de Anne Mercier, directrice générale de la banque alimentaire La Mie de l’entraide et de la Table de Bethléem, Œuvre d’Edna Charette

Mme Mercier soutient qu’il n’y a pas assez de logements abordables. Mais l’organisme se dit prêt. Ses boîtes de dépannage sont déjà faites pour la traditionnelle journée du déménagement, le 1er juillet.

Encore du travail à faire

Elle est là, la réalité. Il existe de l'itinérance dans notre secteur , lance le conseiller du district de Buckingham, Edmond Leclerc. Il existe des gens qui ont de la difficulté à se nourrir, à se loger.

L’élu affirme que la Ville de Gatineau prend la situation très au sérieux.