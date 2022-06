Toute une galère pour un Sherbrookois tentant d’obtenir un passeport 

Depuis quelques semaines, Mme Houle attend impatiemment le facteur. Le passeport de son fils cadet devait être livré autour du 9 juin. Mercredi, comme le passeport n’était pas encore arrivé, le père et le fils ont décidé de se rendre à Québec pour s'assurer que la demande était traitée.

Ils n’étaient pas seuls à avoir fait ce voyage. C’était presque impossible qu’ils passent hier [mercredi]. Ils ont décidé de coucher là. Heureusement, on avait lu les journaux et on savait qu’il fallait apporter des chaises de parterre. Heureusement, on a nos plus vieux enfants qui sont adultes qui vivent à Québec et qui sont venus porter des jeux, des vêtements, des sleeping-bags , raconte-t-elle.

« C’est une aventure père-fils qu’ils vont se raconter dans quelques années. » — Une citation de France Houle

Leur aventure n’était cependant pas encore terminée à Québec. Après le départ de Radio-Canada jeudi matin, France Houle a recontacté la salle de nouvelles pour indiquer que le duo père-fils venait de partir pour Chicoutimi. Ils avaient appris que le passeport était soit là, soit dans la poste. Étant dans l’impossibilité d’obtenir une confirmation, ils ont préféré se rendre sur place.

Une fois arrivés, ils ont plutôt appris que le passeport était rendu à Gatineau, a publié Mme Houle sur sa page Facebook.

Heureusement pour eux, des agents ont intercepté le passeport à Gatineau juste avant qu'il ne parte pour la poste. Un employé au bureau de Chicoutimi a donc pu en imprimer un nouveau pour son fils.

Chargement de l’image Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Après de nombreux arrêts, le fils de France Houle a pu obtenir son passeport. Photo : Source : Facebook

La famille de France Houle pourra ainsi bientôt profiter, ensemble, du soleil italien.

