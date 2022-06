Un premier pas vers une nouvelle relation entre Québec et Pikogan

L’entente prévoit la mise en place d’un comité stratégique qui facilitera les négociations entre les deux parties sur des enjeux comme les aires protégées, la foresterie, la consultation et le développement économique. Québec injecte aussi 10 millions de dollars sur quatre ans dans un fonds de retombées économiques de l’activité minière, qui pourra servir au développement économique et social de Pikogan.

« Après de longues et fructueuses négociations, on a trouvé un terrain d’entente qui va nous aider en matière de consultations, qui va nous aider aussi en matière de développement économique et qui va aussi donner à la communauté les moyens de ses ambitions. C’est hyper positif, ça permet de donner une stabilité et une prévisibilité pour la région. Tout le monde doit se réjouir de cette annonce-là », estime le ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière.

À Pikogan, on accueille très favorablement cette entente, bien qu’on précise qu’il reste encore beaucoup de travail à faire.

« C’est vraiment pour nous un geste concret dans la perspective d’amorcer une nouvelle relation entre notre nation et le gouvernement du Québec. C’est un premier pas vers un changement plus durable qui pourrait nous aider à plus long terme. » — Une citation de Monik Kistabish, cheffe du Conseil de la Première Nation Abitibiwinni

Le ministre Lafrenière: « La job n’est pas finie »

Le ministre Lafrenière reconnaît d’emblée qu’il ne s’agit que d’un premier pas.

« Quand on parle d’une entente de nation à nation, je ne veux pas que les gens voient ça comme une fin. C’est un début. On a mis clairement les paramètres, mais là, on continue de travailler ensemble. Ce n’est pas terminé, la job n’est pas finie. Je vais faire une analogie avec une maison: on a mis un très bon solage, là, on peut penser à bâtir une maison solide ensemble », image-t-il.

Ian Lafrenière rappelle qu’il s’agit d’une troisième entente de nation à nation annoncée par son gouvernement, après celle avec la communauté de Lac-Barrière pour la foresterie l’an dernier, et celle avec la nation Wolastoqiyik Wahsipekuk au début du mois de juin. Il va y en avoir d’autres qui vont sortir très bientôt , assure-t-il.

Développement commercial

Chargement de l’image Monik Kistabish, cheffe de la Première Nation Abitibiwinni de Pikogan. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Monik Kistabish entend consulter le service du développement économique et les membres de la communauté pour l’utilisation du fonds de retombées économiques. Mais selon elle, tous conviennent déjà que le développement commercial doit faire partie des priorités.

Je pense qu’on s’entend tous là-dessus. Les communautés, c’est vraiment restreint au niveau de la superficie, et une chose qu’on n’a pas pour nous ici à Abitibiwinni, c’est une zone commerciale pour des terrains pour des entrepreneurs. C’est quelque chose qu’on voudrait mettre en priorité, parce qu’on a déjà des entrepreneurs qui ont leur propre entreprise, mais ils n’ont pas d’endroit où mettre leur siège social , précise-t-elle.

Le lac Chicobi protégé

L’entente prévoit aussi la création d’une aire protégée de près de 225 kilomètres carrés dans le secteur du lac Chicobi, ce qui était souhaité par la Première Nation Abitibiwinni. Ce territoire résonne pour la communauté sur les plans historique et culturel. Pikogan a d’ailleurs fait l’achat des infrastructures du Camp-École Chicobi en 2020 [La communauté de Pikogan achète les installations du Camp École-Chicobi].

« La première demande avait été refusée. On est contents que le lac Chicobi puisse faire partie des zones protégées dorénavant. On a fait l’achat des infrastructures de l’ancien Camp-École Chicobi. On a aussi des familles dont c’est le territoire familial, où elles sont nées. On est contents d’avoir pu protéger cette zone-là », se réjouit la cheffe Kistabish.