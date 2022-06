L’école à laquelle le Plateau-Mont-Royal devrait son nom

Pour la 150e année, cette semaine, les élèves de l'École Le Plateau ont célébré la fin de leur année scolaire et le début des vacances d'été. Mais ces écoliers n'imaginent sans doute pas le rôle que leur école a pu jouer dans l'histoire de Montréal.

Contrairement à la croyance populaire, le nom de l'École Le Plateau, réputée pour son programme musical, ne vient pas de son emplacement dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Ce serait même l'inverse!

L'Académie commerciale catholique voit le jour en juin 1872, là où se trouvent aujourd'hui la Place des Arts et la Maison symphonique. L'institution occupe un grand édifice d'aspect champêtre, au bout d'une allée bordée d'arbres, sur un vaste terrain qui s'étend de la rue Sainte-Catherine à la rue Ontario.

Pour nous du vieux Plateau, écrit Lucien Lapointe, un ancien élève de l'Académie, rien ne vaudra jamais ces murs de pierre chargés d'ans et de souvenirs, les vignes grimpantes qui les adoucissent et les soulignent par endroits, les cheminées vieille France, le toit orné de fer forgé, la tour avec son horloge et sa retraite favorable à nos espiègleries.

L'édifice est construit sur un talus artificiel d'environ six mètres de haut. C'est ce plateau qui donnera vite son nom à l'Académie, tout comme à une petite rue de ce secteur de la ville.

Fondée par la Commission des écoles catholiques de Montréal, l'Académie a pour mandat de former de futurs commerçants et ingénieurs. La Commission court-circuite un peu les volontés de l'Université Laval à Montréal , explique Hélène-Andrée Bizier, historienne et essayiste. L'Université était contre les disciplines qui se rattachaient aux affaires, à la manipulation de l'argent. Elle ne valorisait pas ça, elle s'y opposait, même .

Plusieurs figures de l'histoire du Québec, dont Henri Bourrassa, Raoul Dandurand et Fernand Séguin, ont fréquenté cette institution prestigieuse.

L'Académie déménage dans le parc La Fontaine

Après six décennies sur la rue Sainte-Catherine, l'école déménage au coeur du parc La Fontaine, rue Calixa-Lavallée, en 1932.

Chargement de l’image L'Académie Le Plateau était située sur un petit promontoire artificiel, d'où son nom. Photo : Domaine public

On ne déménage pas par manque de place, on déménage pour le prestige de l'éducation canadienne-française , précise Hélène-Andrée Bizier. On déménage pour rassembler les grandes écoles sur la rue Sherbrooke. Le Club Saint-Denis monte [aussi] sur la rue Sherbrooke, à l'orée du square Saint-Louis où habitent tous les professeurs de l'Université .

C’est finalement sur la montagne que s’installera l'Université de Montréal, dans les années 1940.

L'institution prodigue notamment des notions académiques de base à une clientèle adulte formée d'ouvriers, d'où l'inscription École primaire supérieure, que l'on peut encore lire sur la façade, explique Mme Bizier.

La salle de concert de l'école, où sont présentés des concerts, des conférences et des discours, attire des centaines de spectateurs des quatre coins de la ville. Jean Drapeau y agit comme placier au cours de ses études.

Il y avait toute une armada de placiers , se rappelle Gabriel Deschambault, qui a fréquenté l'École Le Plateau au niveau secondaire, dans les années 1950 et 1960. C'était un petit job à temps perdu qui rapportait un peu de sous et je me souviens que les jeunes voulaient être placiers .

De l'Académie du Plateau à l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal

Chargement de l’image L'Académie Le Plateau, à l'époque où elle se trouvait à l'emplacement actuel de la Place des Arts. Photo : Domaine public

La présence de l'école et de l'auditorium du Plateau au cœur du parc La Fontaine serait à l'origine du nom que l'on a donné au quartier, selon l'historienne Hélène-Andrée Bizier.

On fréquentait ce lieu-là en s'y rendant en autobus ou à pied. Et dans l'autobus, les gens disaient qu'on était rendu au Plateau. Le chauffeur disait Plateau!, raconte-t-elle. C'est un nom qui s'est répandu dans le quartier du Plateau Mont-Royal. L'historienne précise que l'appellation Plateau n'était pas usuelle pour désigner le quartier avant les années 1940.

Il s'agit là de l'une des hypothèses qui puissent expliquer l'origine du nom du quartier. Selon Gabriel Deschambault, qui est membre de la Société d'histoire du Plateau-Mont-Royal, l'origine exacte de cette appellation demeure un mystère.

Quant au nom de l'école, son origine semble avoir été oubliée au fil des décennies. On ignorait totalement que le nom de l'École Le Plateau venait d'une école qui était en bas de la côte , raconte René Binette, qui a fréquenté l'École Le Plateau pour son éducation secondaire dans les années 1970.