L’Alberta annonce une bourse de 5000 $ pour aider les étudiants de programmes précis

L’annonce a été faite mercredi par le ministre de l'Enseignement supérieur, Demetrios Nicolaides, qui a indiqué que la bourse New Beginnings est une subvention financière unique et non remboursable, dont le but est d’aider les étudiants à faible revenu et de combler les besoins croissants du marché du travail.

« Nous ouvrons de nouvelles portes et créons des règles du jeu équitables où les Albertains ont un accès égal à l'éducation et aux possibilités [de carrière]. » — Une citation de Demetrios Nicolaides, ministre de l'Enseignement supérieur de l'Alberta

Pour recevoir cette aide financière, les étudiants devront être inscrits dans des programmes tels que l'énergie, la technologie, l'aérospatiale, l'aviation et la finance, des secteurs dans lesquels il existe, selon le ministre, de forts besoins [en main d'œuvre] .

Le gouvernement s’est appuyé sur les données du marché du travail, les besoins de l'industrie, les taux de rétention dans la province et la demande des étudiants pour déterminer l’admissibilité des étudiants en fonction de leurs programmes universitaires, explique le ministre Nicolaides.

Les critères prennent également en considération la situation famille et le revenu de l'étudiant. Par exemple, si l’étudiant n'a personne à sa charge, il doit avoir gagné un revenu annuel de 33 000 $ ou moins pour être admissible. Un étudiant d'une famille de quatre personnes doit, lui, justifier d’un revenu annuel du ménage égal ou inférieur à 66 000 $, précise le ministre.

Les boursiers seront automatiquement sélectionnés par l'intermédiaire des systèmes de prêts étudiants et d'aide aux étudiants de la province.

Une goutte d'eau dans l'océan , dit le syndicat étudiant

Ce nouveau programme de bourse constitue un pas en avant pour Nicole Schmidt, la présidente du syndicat étudiant de l'Université de Calgary. Toutefois, il reste insuffisant au regard des nombreux défis financiers auxquels les étudiants font face.

Elle cite à ce sujet la hausse des frais de scolarité et des réductions récentes de financement. Le gouvernement provincial a coupé 600 millions de dollars dans l'éducation postsecondaire au cours des dernières années, affirme-t-elle. [Dans ces conditions], un investissement de 15 millions de dollars, bien que très apprécié, est une goutte d'eau dans l'océan , soutient-elle.

Nicole Schmidt ajoute que l'université a récemment approuvé des propositions d'augmentation de frais de scolarité pour les étudiants en génie et en médecine, alors que le gouvernement a mis fin, en 2019, au programme au Programme d'emploi temporaire d'été (STEP) étudiant.

Ce programme permettait aux municipalités, aux petites entreprises et aux organismes sans but lucratif de recevoir des subventions provinciales pour embaucher des étudiants durant l'été, entre mai et août. Le gouvernement albertain l'a supprimé en 2019, en expliquant que les fonds alloués au programme n'étaient pas gérés de façon efficace.

La présidente du syndicat étudiant de l'Université de Calgary a également critiqué le ciblage de certains programmes d'études dans les conditions d'admissibilité du nouveau programme de bourse.

Elle estime que si un étudiant est accepté dans un programme et démontre un besoin financier, ce qu'il choisit d'étudier ne devrait pas être un obstacle ou ne devrait pas être un facteur pour recevoir un financement.

« Il est décevant de voir le gouvernement choisir des gagnants et des perdants en ne rendant admissibles à ce financement que les étudiants et certains programmes. » — Une citation de Nicole Schmidt, présidente du syndicat étudiant de l'Université de Calgary

Avec les informations de Dave Gilson