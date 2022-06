Les élèves du secondaire de Kitcisakik étudieront à Senneterre

Cette décision concerne entre 25 et 30 élèves de tous les niveaux qui fréquentent présentement l'école Le Transit et la polyvalente Le Carrefour de Val-d’Or.

Le projet de les diriger désormais vers Senneterre émane de la direction de l’éducation de Kitcisakik, qui espère ainsi favoriser la réussite de ces élèves.

« Les résultats scolaires ne sont pas à la hauteur du potentiel de nos élèves et on sent depuis quelques années qu’ils sont moins à l’aise dans une aussi grosse polyvalente, où ils sont largement minoritaires, explique Luc Létourneau, directeur de l’éducation à Kitcisakik.

« Ça crée une certaine perte de repères. Ce n’est vraiment pas un désaveu de ce qui se fait à Val-d’Or, mais là, on va arriver dans une plus petite école, avec un esprit familial plus propice à la culture et aux valeurs de leur communauté, ce qui va maximiser leurs chances de s’intégrer et de réussir » — Une citation de Luc Létourneau, directeur de l’éducation à Kitcisakik

Faciliter l’encadrement

Kitcisakik estime aussi que de réunir ses élèves dans une seule école facilitera l’encadrement académique et psycho-social qui lui est fourni par la communauté, en collaboration avec l’équipe de l’école.

Le projet a été présenté par Kitcisakik à la direction du Centre de services scolaire de l’Or-et-des-Bois, qui l’a entériné en vue de la prochaine rentrée scolaire. Notons toutefois que les élèves qui voudront poursuivre un programme plus spécialisé, comme un sport-études, pourront continuer à se déplacer à Val-d’Or ou à Malartic, sans toutefois bénéficier du transport par autobus.

La Concorde fin prête

Chargement de l’image Véronique Beaudoin, directrice de l'école La Concorde de Senneterre. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

L’école La Concorde, qui compte déjà une vingtaine d’élèves autochtones dans ses murs, se dit fin prête à intégrer la nouvelle clientèle de Kitcisakik.

« On a une grande école peu habitée, avec environ 170 élèves, précise la directrice Véronique Beaudoin. Cette nouvelle clientèle répartie entre les niveaux va bien s’intégrer dans nos groupes existants. On a aussi de belles infrastructures à proximité comme la piscine et l’aréna, avec une entente facilitante avec la Ville pour y organiser des activités parascolaires. Notre partenariat avec le Centre d’amitié va aussi nous aider à organiser des choses à différents niveaux. On n’avait aucun argument pour dire non, bien au contraire », indique-t-elle.

La directrice s’est rendue dans la communauté cette semaine pour rencontrer les parents. Une activité d’intégration aura aussi lieu en août à l’intention des élèves et leurs parents, pour leur présenter la ville et l’école.

Selon Luc Létourneau, le projet reçoit un très grand appui des parents. « On a réuni un grand nombre d’entre eux récemment et on a senti à peu près pas de réticence. Aussi, on sent déjà une collaboration exceptionnelle avec l’équipe de Senneterre », souligne-t-il.