Des citoyens évacués de La Baie craintifs à l’idée de retourner dans leur propriété

Des résidents évacués n’imaginent pas retourner dans leur résidence.

Je ne me vois pas revivre encore une évacuation d’urgence, comme j’ai vécue le 13 juin. Moi, je ne veux plus vivre ça avec mes enfants , partage une femme, qui a dû quitter sa maison après qu’une résidence voisine ait été emportée par un glissement de terrain.

Les familles qui habitent 67 propriétés du périmètre évacué ont appris mercredi qu’elles pourront réintégrer leur résidence après la réalisation d’importants travaux d’excavation qui visent à adoucir la pente et ainsi empêcher de nouveaux glissements de terrain, selon le ministère des Transports (MTQ). Ces travaux devraient durer de deux à quatre mois.

Chargement de l’image Ces maisons ont été évacuées à La Baie en raison des risques de glissements de terrain. Photo : Radio-Canada / Steeven Tremblay

D’autres résidents touchés se demandent s’ils pourront revendre leur maison par la suite, en raison des craintes d’un nouveau glissement de terrain de potentiels acheteurs, malgré les travaux de stabilisation.

Est-ce que je peux revendre après? Ça va devenir impossible. Je ne voudrais pas non plus que quelqu’un achète cette maison-là , laisse tomber un résident évacué.

Plusieurs craignent également que leur propriété perde de la valeur.

Difficile de se reloger

L'agente immobilière Eva Gagnon soutient que le marché, qui est actuellement favorable aux vendeurs, pourrait atténuer une éventuelle baisse de prix. Mais se reloger demeure un problème pour la suite des choses, indique-t-elle.

Pour déménager, on est dans un marché qui n’est pas nécessairement facile, non plus, pour trouver des propriétés. On le sait, avec la pandémie, on est dans un marché qui n’est pas évident. Les coûts de construction, aussi, ne sont pas très abordables. Il n’y a pas de terrain à vendre , expose-t-elle.

Chargement de l’image Eva Gagnon, agente immobilière chez Remax Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis

Elle pense que dans cette situation, les résidents touchés seront peu nombreux à mettre leur résidence en vente.

« J’ai l’impression que ça va être une faible part des gens qui vont vouloir vendre leur propriété. » — Une citation de Éva Gagnon, agente immobilière

De nouveaux propriétaires voisins inquiets

La situation inquiète également de nouveaux propriétaires, qui viennent d’acheter une résidence à proximité du périmètre établi.

La situation est aussi anxiogène pour les vendeurs et les courtiers qui représentent souvent les deux parties, souligne Eva Gagnon. L’agente immobilière parle d'une situation exceptionnelle et complexe.

C’est sûr que ce n’est pas une situation évidente, mais pour nous, c’est d’essayer de régler ça, à l’amiable si possible , mentionne-t-elle.

D’autres ressources doivent alors être impliquées. Il y a des lois, il y a des façons de procéder, il y a des façons de faire, puis c’est ça qu’il faut regarder. On n’est pas habilité à savoir tout ça, donc on est accompagné par des avocats, des notaires , indique-t-elle.

Tous les ménages doivent être relogés vendredi

Les dernières familles qui se trouvent à l’hôtel auront toutes un logis vendredi, tel que l’espérait Saguenay, indique le porte-parole de la Ville, Dominic Arseneau.

Il reste encore 13 ménages qui vont devoir passer une dernière nuit à l’hôtel. Cependant, des logements ont été trouvés pour tous ces ménages-là. Donc, demain en fin d’après-midi, les gens qui sont encore à l’hôtel vont tous pouvoir avoir accès à un logement qui sera meublé ou semi-meublé , indique-t-il.

Chargement de l’image Plusieurs dons d'électroménagers ont déjà été récupérés par Saguenay à la suite du guichet unique mis sur pied mardi pour venir en aide aux résidents évacués. Photo : Avec l'autorisation de la Ville de Saguenay

L’état d’urgence local renouvelé

La Ville de Saguenay a renouvelé jeudi la déclaration d’état d’urgence local adoptée lundi lors d’une séance extraordinaire tenue en vidéoconférence en matinée à 10 h 30. Le renouvellement était le seul point à l’ordre du jour.

Une autre séance en vidéoconférence est également à l’ordre du jour mardi, à 13 h, afin d’adopter un nouveau renouvellement. La déclaration d’état d’urgence local demandé au ministère de la Sécurité publique doit être renouvelée chaque cinq jours.

Agrandissement du garage municipal

Par ailleurs, la mairesse de Saguenay soutient que les travaux d'agrandissement du garage municipal de La Baie et de sa cour arrière sur la rue Joseph-Gagné Sud à La Baie, qui se trouve à l'ouest par rapport à l’endroit où s’est produit le glissement de terrain, n'ont pas contribué à fragiliser le talus.

Plusieurs résidents du secteur ont avancé cette hypothèse dans les derniers jours.

La Ville a demandé elle-même ses permis et a demandé elle-même d’être accompagnée par la compagnie Englobe pour pouvoir [procéder] aux travaux , a assuré la mairesse, lors de la séance d’information technique du MTQ présentée aux médias mercredi.

Chargement de l’image Une séance d'informations était offerte mercredi en fin de journée. Julie Dufour, mairesse de Saguenay, et Denis Demers, ingénieur au MTQ, ont répondu aux questions des médias. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

Denis Demers, ingénieur spécialisé en mouvement de sol au MTQ , a expliqué que des travaux peuvent être effectués dans des pentes.

On peut intervenir dans les pentes. [...] L’endroit dont vous parlez, il y a eu une étude qui a été faite, qui a suivi les règles de l’art, qui a fait des recommandations. Et puis bon, les gens, certains, ça peut les inquiéter, parce qu’ils ne savent peut-être pas que ça a été dimensionné selon les règles de l’art , a-t-il répondu.

Avec les informations de Catherine Paradis, Catherine Gignac, Michel Gaudreau et Mélyssa Gagnon