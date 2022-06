Les ministres responsables de la francophonie adoptent un plan de promotion du français

Immigration, économie, services en français, rayonnement de la langue française : les ministres responsables de la francophonie dans les provinces et territoires ainsi qu’au gouvernement fédéral ont discuté de certains des enjeux de l’heure, lors de leur rencontre annuelle qui avait lieu à Regina cette année.

Au cours de sa rencontre de deux jours, le Conseil des ministres sur la francophonie canadienne a adopté un plan de promotion pour valoriser la langue française, et pour notamment promouvoir la francophonie canadienne en tant que composante dynamique des économies canadiennes et internationales , selon le communiqué de presse publié jeudi.

En matière de développement économique, les ministres veulent obtenir un portrait des besoins non comblés dans les milieux francophones hors Québec confrontés avec des pénuries de main-d'œuvre. Pour y parvenir, ils comptent sur un partenariat avec Emploi et Développement social Canada, Statistique Canada et le Conseil de l'information sur le marché du travail.

Du côté des services offerts aux francophones, les ministres se sont engagés à poser des gestes concrets pour favoriser la vitalité des communautés francophones, selon le communiqué.

De plus, les ministres estiment toujours pertinent d'appuyer leurs collègues responsables de l'immigration pour que davantage de nouveaux arrivants au pays maîtrisent la langue française.

Le prochain Plan d'action pour les langues officielles, qui sera en vigueur pour les années 2023 à 2028, a également fait l'objet de discussion alors que la ministre fédérale des Langues officielles, Ginette Petitpas Taylor, a entamé une tournée de consultation en vue de préparer ce plan. Ces plans d’action établissent les priorités du gouvernement fédéral envers le développement des communautés ainsi que le financement qui sera disponible pour les organismes et les provinces.

D’après la ministre des Parcs, de la Culture et du Sport de la Saskatchewan, Laura Ross, l’épanouissement de la langue française demande la collaboration d'Ottawa avec les provinces, notamment en ce qui concerne le soutien financier. Le Conseil a invité Ottawa à coordonner ses investissements en francophonie avec ceux des provinces et territoires pour assurer une meilleure efficacité.

Notre intention est vraiment de trouver des moyens pour nos gouvernements respectifs de travailler ensemble afin d'obtenir des résultats positifs pour les citoyens francophones tout en respectant nos différences et notre autonomie , a-t-elle indiqué.

Le Conseil des ministres sur la francophonie canadienne tiendra sa réunion en Colombie-Britannique l’an prochain.

Cette année, il compte se pencher sur les services en matière de santé mentale et sur les besoins grandissants des aînés francophones.

Avec les informations de Sasha Teman et Karel Houde-Hébert