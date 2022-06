Dernier jour à l’école Rocher-du-Nord : triste, mais aussi excitant pensent des élèves

Ce 23 juin marquait non seulement le dernier jour de l'année scolaire pour les élèves de l’école Rocher-du-Nord, mais aussi le dernier jour dans ce bâtiment de Saint-Jean, à Terre-Neuve-et-Labrador.

Le bâtiment actuel appartient à l’Archidiocèse de Saint-Jean, qui doit vendre une grande partie de ses biens pour dédommager les victimes de l’orphelinat Mount Cashel.

En septembre prochain, ce sera donc direction l’ancienne école des sourds dans la capitale terre-neuvienne. Dans son nouveau domicile, l’école Rocher-du-Nord accueillera des élèves de la maternelle à la douzième année.

La seule école secondaire de Saint-Jean est le fruit d’une longue bataille de la communauté.

Entre tristesse et joie

Plusieurs ne peuvent pas déterminer s'il s'agissait d’un jouer heureux ou triste.. C’est le cas de la directrice de l’école, Nicole Champdoizeauer. Elle se rappelle une réunion il y a cinq ans presque jour pour jour à la bibliothèque avec les parents qui portait sur l’ouverture de cette école.

C’est un peu triste, parce que c’est la fin d’une époque, mais aussi on est très enthousiastes pour l’année prochaine , dit-elle.

Juliette Mini, qui entreprendra sa douzième année à l’automne, est du même avis.

J’ai passé toute ma septième à ma onzième année dans cette école, donc c’est vraiment triste de partir, mais ça va quand même être excitant , explique-t-elle.

Excitant n’est pas le mot que choisit d’employer Jacob Farrell, cet élève de dixième année.

Je ne veux pas vraiment quitter parce que tous les souvenirs que j'ai, comme je veux garder ces souvenis ici jusqu’à la douzième. Mais, les choses changent et on doit juste nous adapter , reconnaît-il.

Un changement de décor

La nouvelle école, que les élèves n’ont vu qu’en photos pour l’instant, se trouve dans un quartier plus achalandé.

L’autre école, il va avoir beaucoup beaucoup de trafic , dit un peu agacée Maya Marmouche, élève de septième année.

Yassin Labib, élève de onzième année, voit cette nouvelle d’un bon œil. Il y aura plus de restaurants à proximité et aussi une autre école secondaire. Il se réjouit aussi de ce qu’il sait sur le bâtiment jusqu’à présent.

De ce que les enseignants ont dit, ça va être plus grand. Il a un théâtre qui va être pas mal beau. Et, les classes sont juste plus grandes , explique-t-il.

Aux yeux d'Aaliyah Yoga, élève de neuvième année, cette nouvelle école a un important avantage sur l’actuelle.

Les fenêtres , dit-elle sans hésiter. Comme sur le toit, dans la cafétéria, c’est tout des fenêtres. Je suis très excitée à l’idée de voir la lumière du soleil.

Si ce déménagement plaît à plusieurs élèves, il ne fait aucun doute que le prolongement de la vie de cette école par l’entremise d’un déménagement est synonyme de santé pour la communauté francophone.

Je pense que c’est important qu’on ait une nouvelle école, parce que c’est important qu’on ait notre place , dit Juliette Mini en ajoutant que c’est d'autant plus important en milieu minoritaire.

Et, si la communauté francophone devait grandir, la nouvelle école qui est plus spacieuse, permettrait d'accueillir davantage d’élèves si c'est nécessaire.

Avec les informations de Kyle Mooney