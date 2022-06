Trente lits fermés pour l’été dans les hôpitaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Trente lits seront fermés cet été dans les différents hôpitaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean et un ralentissement est prévu dans les blocs opératoires de Chicoutimi, Alma et Roberval.

C’est ce qui a été annoncé en fin de journée jeudi via un communiqué du Centre intégré de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Ainsi, 25 lits seront non disponibles dans les départements de médecine, de chirurgie et des soins intensifs dans les hôpitaux de Chicoutimi (8 lits), Alma (11), Jonquière (2) et Roberval (4).

Cinq lits seront aussi soutirés en pédiatrie à l’hôpital de Chicoutimi.

Au total, en date du 20 juin, les hôpitaux de la région comptent 618 lits disponibles.

Le CIUSSS assure que les lits sont choisis de façon stratégique pour ne pas entraîner d'interruption de service ou affecter la qualité des soins.

Comme à chaque été, nos gens prennent des vacances dans toute l’organisation et la priorité, lorsqu’on procède à ces aménagements-là, c’est de permettre de donner du temps de vacances au personnel de la santé. Cet été, c’est d’autant plus important comme on a passé deux années de pandémie , a exprimé Mélissa Bradette, conseillère cadre en communications et relations publiques au CIUSSS .

Chargement de l’image L'hôpital de Roberval Photo : Radio-Canada

Le CIUSSS assure que tous les usagers visés par ces modulations ont été ou seront contactés.

Il est aussi indiqué qu’un plan régional est mis en place pour les services en obstétrique. Cependant, aucun détail n’est fourni.

Mercredi, il était annoncé qu’une rupture de services d’une durée de 16 h aurait lieu de dimanche à lundi au département d’obstétrique de l’hôpital de Roberval pour une seconde semaine consécutive.

Les femmes enceintes sont alors dirigées vers d’autres hôpitaux selon l’avancement de leur grossesse.

Avec les informations de Béatrice Rooney