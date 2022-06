Un Airbnb à Hawkesbury Est sème l’inquiétude chez des citoyens

Reconnu pour sa tranquillité et son littoral enchanteur le long de la rivière des Outaouais, le Canton de Hawkesbury Est ne compte que 3418 personnes, selon le recensement de 2021.

Originaire du West Island, à Montréal, Jennifer Brennan y a déménagé en 2001 pour profiter pleinement de sa retraite. La tranquillité et le sentiment de communauté au sein du voisinage ne sont que quelques-uns des éléments qui lui font aimer cet endroit où, selon elle, il fait bon vivre .

Chargement de l’image Jennifer Brennan craint que les locations à court terme à Hawkesbury Est mettent en péril le tissu social et le train de vie de la petite communauté, qui est reconnue pour être tranquille. Photo : Radio-Canada / Denis Babin

Cependant, le choc et l’inquiétude ont fait leur place chez Mme Brennan, lorsqu’elle a appris qu’une somptueuse demeure, non loin de la sienne, a été fraîchement vendue, puis affichée sur la plateforme Airbnb. Des membres de son voisinage partagent ce même sentiment.

« On s’attendait à ce qu’une famille déménage ici [...]. Puis, quand quelqu'un nous a dit que c'était un Airbnb, on a dit : "Oh boy". Tout de suite, cela nous inquiétait, parce qu'on a tous entendu des histoires négatives sur les Airbnb. » — Une citation de Jennifer Brennan, voisine de la demeure servant de logement locatif à court terme

Les photos de la propriété présentées sur la plateforme en ligne Airbnb montrent un très grand terrain en bordure de la rivière des Outaouais. Le décor intérieur et l’aménagement paysager sont tous deux luxueux. La propriété peut accueillir jusqu’à 16 personnes par période de location, au coût de 2000 dollars par nuit.

Vous savez tout de suite qu’à ces prix, il y aura des foules. C’est du moins ce que je pense , lance Mme Brennan. C'est quelque chose qu'on trouverait peut-être à [Mont] Tremblant ou au nord de Toronto , dit-elle, mais pas nécessairement à Hawkesbury Est.

Le Canton d’Hawkesbury Est n’a pas de réglementation ni de restrictions en lien avec la présence de logements locatifs à court terme de type Airbnb et Vrbo sur son territoire.

Avec cette information en tête, une délégation de citoyens, notamment des voisins de la propriété en question, dont Jennifer Brennan, s’est exprimée à ce sujet devant le conseil municipal du canton, le 13 juin dernier. Leur intention était de témoigner de leurs craintes face à l’apparition de locations à court terme dans ce secteur paisible de l’est ontarien.

« On veut qu’ils arrêtent le futur des Airbnbs ici. Je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire avec celui-là, parce que c'est déjà fait, mais [on souhaiterait] qu'ils passent un [règlement municipal], quelque chose qui prohibe les Airbnbs dans ce secteur. » — Une citation de Jennifer Brennan

La délégation souhaite notamment que le conseil municipal puisse faire quelque chose pour protéger la qualité de vie qu'on a ici, pour protéger le quartier comme il est, et le genre de vie qu'on a , explique Mme Brennan.

L'apparition d'un nouveau logement locatif à court terme saute peut-être moins aux yeux dans les centres urbains, comme à Montréal ou à Ottawa, estime Jennifer Brennan, parce que, des fois, vous ne connaissez pas le voisin [...] mais ici, où c'est tranquille, c'est vraiment remarquable .

Chargement de l’image Le Canton de Hawkesbury Est, dans l'est ontarien, n'a pas de réglementation pour encadrer la location de logements à court terme sur son territoire. Photo : Radio-Canada / Denis Babin

L’un des propriétaires veut se faire rassurant

La somptueuse propriété qui sert d’Airbnb appartient à la compagnie Sunset Riverview Estate Inc., enregistrée aux noms de Wing Dai Lee d’Ottawa et Mark Ng de Toronto, selon des documents officiels consultés via les Répertoires d'entreprises canadiennes.

Joint par téléphone la semaine dernière, Wing Dai Lee soutient que plusieurs autres propriétés près de la sienne sont affichées sur la plateforme Airbnb. Selon les recherches effectuées par Radio-Canada, une autre propriété sur la même rue est affichée sur cette plateforme.

L’Ottavien dit ne pas être au courant qu’une délégation se soit exprimée à ce sujet devant le conseil municipal. Il assure toutefois comprendre les inquiétudes des citoyens face à la possibilité que leur quiétude soit perturbée par des locataires bruyants ou par l’organisation d’événements dans la résidence qu’il loue à court terme.

Il souhaite rassurer les citoyens en leur disant que son annonce Airbnb est claire : aucune grande fête n’est tolérée et les invités sont tenus de respecter les voisins et les règlements municipaux concernant le bruit. Des caméras de surveillance sont installées sur son terrain afin de s’assurer que les consignes soient respectées.

Sur la page de sa résidence publiée sur la plateforme Airbnb, on peut effectivement y lire qu’ absolument aucune fête folle n’est permise et que le cas échéant, l’invité sera expulsé sans remboursement et condamné à payer une amende de 1000 $ . On demande également aux invités d’éviter tout bruit fort après 23 h.

Nous n’acceptons aucun client qui a une mauvaise évaluation [sur Airbnb] ou qui n’en a pas du tout , a précisé le propriétaire, par téléphone, à Radio-Canada, en ajoutant que des membres de sa famille ou lui-même utilisent souvent la maison. Il assure avoir donné son numéro de téléphone à deux de ses voisins au cas où, notamment, il y aurait du trouble causé par des personnes qui louent sa maison à court terme.

Pas de décision avant le mois d’août à Hawkesbury Est

La communauté de Hawkesbury Est se joint ainsi aux nombreuses petites municipalités qui sont désormais appelées à se pencher sur la présence de location à court terme sur son territoire.

Ailleurs en Ontario, certaines d’entre elles ont fait le choix de réglementer plus ardemment ce genre de location effectuée par le biais des plateformes Airbnb ou Vrbo.

Plusieurs municipalités riveraines de l’Ontario ont choisi - ou envisagent - de réglementer ou de restreindre les locations à court terme, dans l’espoir de préserver le mode de vie et le tissu social qui caractérisent leurs petites communautés.

C’est le cas entre autres de Lambton Shores, Port Stanley, Goderich et la municipalité de la péninsule de Bruce Sud.

N’ayant jamais été confronté à cet enjeu auparavant et constatant la préoccupation de ses citoyens, le conseil municipal du Canton de Hawkesbury Est a accepté de se pencher sur la question avec l’aide de consultants et d’un avocat.

Chargement de l’image Le maire du canton de Hawkesbury Est, Robert Kirby (archives) Photo : Radio-Canada / Denis Babin

Interrogé sur le sujet un peu plus d’une semaine après cette réunion, le maire du canton, Robert Kirby, rappelle que les élus municipaux doivent d’abord déterminer ce que nous pouvons faire légalement .

« Nous n’avons rien en place à l’heure actuelle [...]. Le conseil examine la question. Nous avons donné à l’administration le pouvoir d’aller de l’avant et de nous fournir des renseignements, et je sais qu’il y a eu une rencontre avec l’avocat. Mais je n’ai pas vraiment été informé de ce qui s’est passé. » — Une citation de Robert Kirby, maire du Canton de Hawkesbury Est

En raison de la pause estivale, le sujet ne sera pas discuté par les membres du conseil avant le début du mois d’août, moment où la prochaine réunion du conseil municipal est prévue.