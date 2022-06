Un symbole autochtone serait la bienvenue pour remplacer la statue de la reine Victoria

Un an s’est écoulé depuis que la statue a été vandalisée par des manifestants, le jour de la fête du Canada. Pour le professeur de sciences politiques à l’Université du Manitoba, Christopher Adam, l'effervescence est un peu passée.

Ainsi, il pense que c'est un bon calcul de la part du gouvernement de laisser les choses se calmer et de mettre cette histoire dans le passé , d'autant plus que rénover la statue pourrait coûter 500 000 $.

L'historien et ancien directeur du Musée de Saint-Boniface, Philippe Mailhot, partage cette opinion. Ça ne me surprend pas qu'il [le gouvernement] ne remplace pas cette statue , dit-il.

« Elle représente une époque lointaine où les gouvernements provinciaux et fédéral se voyaient comme des représentants de l’Empire britannique [...] On n'est plus du tout dans cette configuration. »