L'équipe de Patrick Brown dans la course à la chefferie conservatrice s'inquiète de présumés courriels « trompeurs » qui auraient été envoyés aux militants par l'équipe de Pierre Poilievre.

Le coprésident de la campagne nationale de Patrick Brown, John Reynolds, a envoyé une lettre jeudi au Comité organisateur de l'élection du chef pour lui demander d'enquêter sur des courriels envoyés par l'équipe Poilievre avant la date limite du mois dernier afin de vendre des cartes de membres à 15 $.

Le Parti conservateur avait statué que les Canadiens qui souhaitent élire le prochain chef devaient être membres en règle le 3 juin.

L'équipe Poilievre soutient qu'elle a vendu à elle seule près de 312 000 cartes de membres, dont quelque 119 000 en Ontario.

Mais dans sa lettre, M. Reynolds allègue que son équipe a reçu un certain nombre de plaintes de membres du parti qui ont déclaré avoir acheté une nouvelle carte, après avoir reçu ce qui semblait être un avertissement d'apparence officielle de l'équipe Poilievre qui indiquait que leur statut de membre était incomplet. Ce courriel précisait, semble-t-il, qu'il provenait de l'équipe Poilievre.

Un porte-parole de l'équipe Poilievre a déclaré que le courriel en question avait été transmis à des gens qui, selon nos propres dossiers , n'étaient pas membres du parti. Nous n'aurions aucun avantage à inscrire quelqu'un qui était déjà membre, a écrit Anthony Koch. Ces personnes n'auraient toujours le droit de voter qu'une seule fois.

M. Poilievre a également demandé au parti de dévoiler le nombre de cartes de membre que son équipe avait réussi à faire signer, ce que les instances ont jusqu'ici refusé de faire.

Les équipes de candidats s'attendent à recevoir la liste électorale nationale vers le 4 juillet, environ un mois après la date limite pour devenir membre du Parti conservateur. En attendant, les conservateurs se préparent à gérer une liste possible de plus de 600 000 électeurs, un record pour le parti.

L'équipe de la députée Leslyn Lewis, qui avait terminé troisième lors de la course à la direction de 2020, a également soulevé des inquiétudes quant à l'existence possible de dizaines de milliers d'adhésions en double, et croit que les courriels de l'équipe Poilievre ont pu contribuer à ces doublons.

Un autre facteur réside dans les retards de traitement des nouvelles cartes de membre aux instances du parti, a déclaré Mike Coates, président de l'équipe de Jean Charest.

Dans sa propre lettre au Comité organisateur de l'élection du chef, M. Coates soutient que certains militants qui avaient acheté une première carte de membre en ont acheté une deuxième parce qu'ils n'avaient toujours pas reçu de confirmation avant la date limite.