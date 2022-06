Ouverture des Mosaïcultures : et la nature s’éveille!

Normalement pour monter un événement comme celui-ci, c’est trois ans. Là, on l’a fait en un an et demi , confie Lise Cormier, la directrice générale et vice-présidente des Mosaïcultures internationales de Montréal.

En plus de ce faible temps imparti, les organisateurs ont dû composer avec la pandémie. Et la fraîche température de ces dernières semaines ne les a pas aidés. Malgré ces embûches, mission accomplie, on l’a fait , se félicite Lise Cormier.

Chargement de l’image Lise Cormier, directrice générale et vice-présidente des Mosaïcultures internationales de Montréal Photo : Radio-Canada / Guylaine Bussière

Il reste quelques détails à compléter. Le peaufinage va se poursuivre dans les deux prochaines semaines, mais l'essentiel est là , ajoute-t-elle.

Splendeur annoncée

À celles et ceux qui trouveraient certaines sculptures quelque peu clairsemées et non dégoulinantes de végétation, Louis Roquet, le président, oppose un discours rassurant: Maintenant, c’est un peu déplumé, mais dans deux ou trois semaines, ce sera la splendeur.

Parce que cette exposition est vivante et en perpétuelle évolution, il encourage tout le monde à revenir plusieurs fois. À l’automne, ce sera complètement différent.

Pour leur première venue à Québec, les Mosaïcultures ont vu les choses en grand. Plus de 200 sculptures, pour la plupart inédites, ont été installées dans différents endroits du bois. Jamais, il n’y en a eu autant de présentées lors d’une seule et même exposition.

Rendre ces créations vivantes a nécessité de nombreuses mains expertes et six millions de plantes et de fleurs, toutes provenant du Québec.

Bâtir des ponts entre les peuples

Ces Mosaïcultures sont un appel à la contemplation, une invitation à ralentir le rythme effréné de nos vies, à prendre le temps de regarder la vie qui pousse, cette vie qui est si précieuse , s’émerveillait sur place, jeudi matin, Bruno Marchand, lors de l’inauguration officielle des Mosaïcultures.

Chargement de l’image Les Mosaïcultures Québec 2022 réunissent plus de 200 sculptures. L'exposition vise à sensibiliser la population à la beauté et à la fragilité de notre écosystème. Photo : Radio-Canada / Guylaine Bussière

La Nation huronne-wendat a été largement associée à cette exposition. De nombreuses références à son histoire et à son mode de vie ponctuent le parcours. Le grand chef Rémy Vincent applaudit.

Il déclare que c’est grâce à des événements comme celui-ci qui mettent en valeur notre culture, nos traditions et nos savoir-faire autochtones que nous pourrons bâtir des ponts entre les peuples et consolider notre amitié .

Pour lui, les Mosaïcultures s’inscrivent pleinement dans une démarche de réconciliation.

Jusqu’au dernier jour d’accès au site, le 10 octobre, 730 000 visiteurs sont attendus; plus de 30 000 billets ont déjà été achetés en ligne sur le site internet de l’événement.