La situation toujours critique pour les agriculteurs du Lac-Saint-Jean

Les conditions météorologiques continuent de rendre la vie très difficile à de nombreux agriculteurs de la région.

Dans certains secteurs, plusieurs d'entre eux ne sont parvenus qu'à semer dans seulement la moitié des champs.

Voilà des semaines qu'il pleut presque quotidiennement dans la région, particulièrement entre Dolbeau-Mistassini et le secteur Saint-Méthode.

Ainsi, l'eau s'accumule dans les champs, les tracteurs s'enfoncent dans le sol et le grain peine à germer lorsqu'il est enfin semé.

On a 53 % des superficies de semées. C'est du jamais-vu dans mon cas , a chiffré David Hossay, de la Ferme Liégeoise d'Albanel.

Ce producteur de céréales avait déjà fait part de son désarroi au début de juin. De façon concrète, il a réussi à semer en six semaines ce qui se fait normalement en une semaine.

David Hossay prévoit une perte nette de 150 000 à 250 000 $ pour l'orge, le canola et les autres céréales.

Une question de date

Pour le grain déjà en terre, la Financière agricole évaluera à l'automne l'ampleur des pertes à compenser. Mais pour les champs qui ne sont pas encore semés cette semaine, le programme d'assurance collective ne versera rien, puisque la date limite pour les semis a été atteinte.

En temps normal, les agriculteurs ne sont pas compensés s'ils sèment trop tard, mais cette année la météo est venue contrecarrer leurs plans.

Ils ne sont pas couverts. Il n'y a rien pour eux autres là. Ce qui fait qu'il y a des situations financières qui vont être très, très, très alarmantes pour plusieurs producteurs , a expliqué Mario Théberge, président de l’Union des producteurs agricoles (UPA) du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Chargement de l’image Plusieurs champs au Lac-Saint-Jean demeurent gorgés d'eau. Photo : Gracieuseté de David Hossay

Par contre, dans le cas de David Hossay, il aurait perdu 70 000 $ de plus s'il n'avait pas souscrit à une assurance individuelle de la Financière agricole.

Je ne suis pas en mesure de dire que je vais être en faillite avec ça pour cette année. Mais ça ne prendrait pas deux années comme ça , a exposé le producteur.

Des contrats à assumer

Pour certains, la situation est encore pire. Avec la pénurie causée par la guerre en Ukraine, des producteurs ont signé des contrats fermes avec des acheteurs pour des céréales qu'ils ne pourront finalement pas livrer.

Si tu ne me le livres pas, peu importe la raison, tu me le dois. Autrement dit, tu t'en achèteras quelque part, tu me le livreras ou bien tu me paies la valeur du contrat , a relaté Mario Théberge.

Même si l'ampleur des pertes n'est pas encore calculée, l' UPA revient à la charge pour demander un décret d'urgence au gouvernement du Québec, tel que réclamé plus tôt en juin.

Si tu n'as rien que des frais, puis des dépenses, puis que tu n'as pas de revenus; bien, je n'en connais pas qui survivent longtemps à ça , a poursuivi le président régional de l’ UPA .

De son côté, le ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, rappelle qu'un comité de suivi est au travail, mais qu'il est trop tôt pour déterminer comment Québec viendra en aide aux agriculteurs.

D’après un reportage de Gilles Munger