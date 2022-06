Pascan annule ses vols à l’aéroport de Baie-Comeau jusqu’en septembre

Le copropriétaire de Pascan, Yani Gagnon, explique que l’entreprise a dû faire un choix d'affaires pour pouvoir desservir le plus de régions possible.

Selon lui, le manque de pilotes d’avion est un enjeu d’envergure mondiale et les plus petites entreprises connaissent un plus grand roulement de personnel, comparativement aux plus gros transporteurs aériens.

Chargement de l’image Le vice-président de Pascan Aviation, Yani Gagnon. La compagnie transporte environ 3000 passagers par mois. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Pascan n’a pas accordé d’entrevue à ce sujet jeudi, mais assure qu’elle continue à desservir l’aéroport de Sept-Îles.

À lire aussi : Pascan réduira le nombre de vols dans l’Est-du-Québec cet été

Une déception selon le préfet

Le préfet de la MRC de Manicouagan, Marcel Furlong, se dit déçu de cette annonce et veut s’assurer qu’il y ait une concurrence pour garantir la disponibilité de billets abordables.

Quand [le gouvernement du Québec] a implanté le programme du billet d’avion à 500 $ aller-retour, il nous a garanti qu’on aurait un service de différents transporteurs, rappelle M. Furlong. Maintenant, si on avait des problématiques, il irait en appel d’offres pour avoir un transporteur pour la région.

Chargement de l’image Le préfet de la MRC de Manicouagan, Marcel Furlong Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Un autre transporteur, Air Liaison, continue de desservir Baie-Comeau, mais le préfet de la MRC de Manicouagan se demande si l’annulation des vols de Pascan va avoir un impact sur la disponibilité des billets à 500 $.

Est-ce que les billets de Pascan vont être redonnés à Air Liaison? Est-ce que le transporteur a un mot à dire sur le nombre de billets disponibles? Ou est-ce que les compagnies vont piger dans une enveloppe lorsqu’il y a des demandes? On ne connaît pas le fonctionnement , déplore Marcel Furlong.

Le préfet soutient avoir déjà fait des pressions auprès du gouvernement pour favoriser la concurrence des transporteurs aériens, et compte continuer en ce sens.

Le gouvernement du Québec a renouvelé les programmes d’aide d’urgence jusqu'au 31 mars 2023 afin de soutenir les transporteurs aériens régionaux et les administrations aéroportuaires.