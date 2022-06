La Saskatchewan enregistre 12 nouveaux décès liés à la COVID-19

Les hospitalisations continuent quant à elles de diminuer, de même que le nombre de patients aux soins intensifs. Les autorités en dénombraient respectivement 157 et cinq en date du 22 juin.

Le sous-variant B.A.2 est toujours responsable d’un peu plus de 90 % des contaminations.

La présence des sous-variants B.A.4 et B.A.5 a également été détectée. Ces derniers ont une transmissibilité accrue, mais l’on ignore toujours la sévérité de leurs effets.

Parmi la population âgée de 12 ans et plus, 49,4 % ont reçu une troisième dose. Ce chiffre atteint 52.7 % pour les personnes de 18 ans et plus.

Par ailleurs, le bilan fait état de deux éclosions dans des foyers de soins de longue durée, soit trois de moins que la semaine dernière.