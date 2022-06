Des Sherbrookois excédés par le bruit provenant du secteur industriel

Hélène Lemire fait partie des personnes qui disent subir ces bruits. Ils proviendraient des diverses entreprises du secteur industriel, situé à quelques mètres de sa résidence.

Les seules journées que je peux me rappeler qu’il n’y a pas eu de bruit, ce sont les vacances de la construction [...] C’est un bruit constant qui peut durer deux ou trois heures, c’est continuel. On ne peut plus endurer ça, personne ne peut endurer ça , déplore-t-elle, en ajoutant qu’elle doit toujours garder ses portes et ses fenêtres fermées.

Comme elle, plusieurs voisins ont constaté que le déménagement de l’entreprise Fabridor, qui était pointé du doigt pour les niveaux sonores dans le secteur, n’a pas permis d’éliminer toutes les nuisances.

« Ça ne se règle pas. On commence notre septième année de démarches. » — Une citation de Hélène Lemire

Pourtant, Hélène Lemire croyait qu'il n'y aurait aucun problème quand elle est déménagée en 2013. Dans ce secteur, la réglementation municipale stipule en effet que les entreprises ne peuvent produire de bruit en dehors des limites de leur bâtiment. C’est pour ça qu’on a choisi cet endroit-là , indique-t-elle.

La conseillère du secteur demande une meilleure planification

La conseillère municipale du secteur, Fernanda Luz, confirme que la construction du mur coupe-son par la Ville a été mise sur la glace pour l’instant, puisque son efficacité n'est pas garantie.

Ce n’est vraiment pas la meilleure option. Nous, ce qu’on a demandé au comité exécutif, c’est de nous revenir avec une solution concrète pour clore ce dossier une fois pour toutes , explique-t-elle.

« C’est vrai que c’est un dossier qui traîne depuis trop longtemps et ça a un impact sur la vie des gens. » — Une citation de Fernanda Luz, conseillère du district du Carrefour

Cette situation rappelle l’importance d’une bonne planification de l’aménagement du territoire, croit-elle.

Au moment de planifier, en amont, il faut prévoir tous ces coûts-là pour éviter plus tard de traiter ces dossiers-là, car on touche directement à la qualité de vie des citoyens , remarque-t-elle.

Une exposition prolongée au bruit peut amener des problèmes de santé, selon un expert

L'exposition prolongée à des nuisances sonores sur une longue période, surtout la nuit, peut d'ailleurs avoir des impacts sur la santé, explique le professeur titulaire à l’École d’orthophonie et d’audiologie de l’Université de Montréal Tony Leroux. Il ne s'exprime toutefois pas sur le cas précis de la rue Yamaska.

Si une situation se répète nuit après nuit constamment, ça peut amener des problèmes de santé cardiovasculaires, des infarctus dans une population qui vont être plus nombreux. Ça peut amener aussi une quantité d’accidents vasculaires cérébraux plus nombreux. Là encore, on parle d’une population, pas d’un individu en particulier , soutient-il.

La Ville doit se pencher sur le dossier en juillet.

Avec les informations de Thomas Deshaies