La conseillère municipale d’Ottawa Diane Deans ne se représentera pas

Elle a été élue à huit reprises par les résidents du quartier. Lorsque le maire Jim Watson, à la fin de l'année 2021, a annoncé qu'il ne briguerait pas un autre mandat à la tête du conseil, Diane Deans n'avait pas caché son intention d'être candidate à sa succession.

Mais Mme Deans a décidé de ne pas se lancer.

Pour des raisons personnelles et professionnelles, j'ai décidé de ne pas me retrouver sur le bulletin de vote lors de la course à la mairie cet automne , a annoncé Mme Deans par voie de communiqué, jeudi.

Diane Deans croit que le prochain maire devrait s'engager pour au moins huit ans, soit deux mandats, afin d'amorcer un virage efficace, estime-t-elle.

Quatre ans ne seront pas suffisants pour remettre la ville sur le droit chemin , a-t-elle dit.

« Malheureusement, je ne pense pas pouvoir m'engager aussi longtemps envers les gens d'Ottawa. » — Une citation de Diane Deans, conseillère municipale du quartier Gloucester-Southgate

« La Ville est à la croisée des chemins », est d'avis celle qui représente plus de 48 000 résidents d'Ottawa.« Les dernières années ont été difficiles pour le conseil municipal », a-t-elle écrit.

Diane Deans n'a pas, non plus, l'intention de briguer un autre mandat à titre de conseillère.

Celle qui a été élue pour la première fois en 1994 regarde ses accomplissements avec fierté.

« Je suis profondément reconnaissante d'avoir eu l'honneur de servir cette ville et ses citoyens. Je serai éternellement redevable à la population d'Ottawa pour la confiance qu'elle m'a accordée », a commenté la conseillère municipale.