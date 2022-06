Des bourdons volés dans une bleuetière du Lac-Saint-Jean

Ce vol, rapporté dans une publication sur les médias sociaux, a été largement partagé. L'entreprise, contactée par Radio-Canada, préfère toutefois ne plus être identifiée publiquement.

Plusieurs autres producteurs contactés ont confirmé que le vol de bourdons ou d’abeilles était fréquent.

Grâce à ces insectes, les producteurs de bleuets sont en mesure d'avoir une plus grande production. Plus les fleurs de bleuet sont pollinisées, plus les bleuets sont gros.

L'impact que peut avoir un vol de bourdons est difficile à évaluer, mais la production totale d'une bleuetière peut chuter de 50 000 livres, ou même plus, s'il n'y a qu'une pollinisation naturelle.

En 2021, le Syndicat des producteurs de bleuets du Québec (SPBQ) avait statué à 0,80 $ la livre de bleuet.

Chargement de l’image Les producteurs de bleuets ne peuvent pas miser uniquement sur la pollinisation naturelle. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Une courte période cruciale

Pour les apiculteurs, il n'existe aucune assurance lorsque des ruches sont volées ou encore détruites par les ours, par exemple. Souvent, les frais occasionnés par le bris ou le vol sont assumés par les producteurs.

Pour Raphaël Vacher, propriétaire de l’entreprise les Miels Raphaël, souligne que la saison de la pollinisation est courte, mais importante. Si les fortes pluies des dernières semaines continuent, il craint que la récolte de miel ne soit pas bonne cette année.

Les huit prochaines semaines seront critiques pour les producteurs de miel du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puisqu’il s’agit de la plus forte période pour la production de miel. Ils espèrent donc du beau temps pour laisser la chance aux abeilles de polliniser.

Depuis une quinzaine d’années, de nombreuses maladies touchent les abeilles et les bourdons, ce qui affaiblit les colonies. Les changements climatiques et les pesticides, comme les néonicotinoïdes, sont au cœur de ce déclin.

La rareté que cela implique a fait en sorte que les prix de location de ruches augmentent drastiquement.