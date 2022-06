Près de 80 ans pour une éducatrice de la petite enfance de Sherbrooke

En pleine pandémie de main-d'œuvre, Diane Gauthier est un atout précieux pour son équipe. Je suis devenue une denrée rare parce qu’il n’y a pas beaucoup de remplaçantes et je suis toujours disponible. C’est très difficile d’avoir des remplaçantes et moi j’amène une constance avec les enfants. Ils me connaissent tous. C’est ça qui fait la différence.

« Mon cœur est ici. C’est ma deuxième famille. Quand je suis ici, je me sens vivante ! » — Une citation de Diane Gauthier, éducatrice au CPE Jardin D’A.M.I.S.

Ayant débuté sa carrière à l’âge de 50 ans, l’éducatrice considère que ses débuts tardifs dans le domaine lui permettent de durer plus longtemps aujourd’hui.

Une carrière soulignée

La semaine dernière, Mme Gauthier a reçu une lettre et une médaille de reconnaissance de l’Assemblée nationale pour souligner sa carrière.

« Moi, ce que je fais, je trouve ça ordinaire. C’est ma vie de tous les jours. Je ne trouve pas que c’est extraordinaire, mais ici on a souligné ça de cette manière-là et j’en suis très heureuse ! » — Une citation de Diane Gauthier, éducatrice au CPE Jardin D’A.M.I.S.

Pour la directrice générale du CPE Jardin D’A.M.I.S., Johanne Levasseur, la disponibilité de Diane, entre 25 et 30 heures par semaine, aide énormément à améliorer la qualité de service du centre en plus de répondre au manque de personnel.

Et pas question pour Mme Gauthier de s’arrêter : elle affirme vouloir continuer à travailler, tant que la santé le lui permettra.