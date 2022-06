Le grand bonheur des remises de diplômes et des bals en personne

Le directeur de la Division scolaire franco-manitobaine, Alain Laberge, étair présent le 17 juin, lors de leur cérémonie de remise des diplômes.

Les finissants de 2022 auront peut-être une raison de plus de se souvenir de leurs années au secondaire, eux qui ont dû traverser deux ans de pandémie.

Elise Pisson était heureuse d'obtenir son diplôme en compagnie de tous ses amis et de sa famille, d’autant plus que sa cousine n’a pas pu avoir de fête en personne, l’an dernier. La finissante attendait avec impatience le bal qui a eu lieu le 21 juin à l'hôtel Victoria Inn à Winnipeg.

Pour beaucoup d’élèves comme Nathan d’Eschambault, les mesures sanitaires ont été de vraies contraintes pour tisser des liens sociaux.

De gauche à droite, Layden Dahl, Alexandre Darnnay, Nathan d'Eschambault et Alexandre Coyne. Ils ont assisté à leur bal de fin d'études secondaires, mardi.

Le directeur du Centre scolaire Léo-Rémillard, Marc Roy, explique que ces festivités ont justement failli ne pas avoir lieu en raison du contexte sanitaire.

« Le plus grand défi pour nous était le temps qui était assez restreint. Au lieu d’avoir 10 mois pour tout organiser, on n’en avait que deux. Mais avec les souvenirs des années passées, on était capable de relever le défi pour organiser cette soirée-ci. »