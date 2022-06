Vancouver se prépare pour une première vague de chaleur en 2022

La Ville de Vancouver dévoile son plan pour protéger la population contre les risques associés à la hausse de la température alors que le sud de la province s’apprête à connaître sa première vague de chaleur de l’année.

Après avoir été critiquée pour son manque de préparation au dôme de chaleur meurtrier de l’été dernier, la Ville a réajusté son plan afin de prévenir d’autres décès.

Dès vendredi, les températures en Colombie-Britannique devraient osciller autour de 30 °C, ce qui pourrait augmenter le risque d’inondations en raison de la fonte accélérée des neiges. La chaleur devrait durer jusqu'à mardi et les autorités ne prévoient pas d'alerte de chaleur pour le moment.

Tenir compte des leçons de 2021

Daniel Stevens, le directeur de gestion de crise de la Ville de Vancouver, précise que le plan a été bonifié depuis la vague qui a tué près de 600 personnes l’an dernier.

La municipalité a augmenté de 30 % la disponibilité des centres de rafraîchissement en créant de nouvelles zones, dans des bibliothèques ou des centres communautaires. Les heures d’ouverture de ces centres seront aussi prolongées selon le niveau de chaleur.

Il précise aussi qu’on a ajouté des points d’accès à l'eau fraîche partout en ville. Une coordination accrue avec les acteurs communautaires est aussi notable à son avis, car elle permet de créer plus de zones de fraîcheur dans les quartiers et une meilleure communication avec les résidents lors de périodes les mettant plus à risque.

Chargement de l’image En 2021, la Ville de Vancouver a installé des stations de brumisation pour permettre aux passants de se rafraîchir. Photo : Radio-Canada / Justine Beaulieu-Poudrier

La Ville insiste aussi sur l’importance du nouveau système d’alerte à deux niveaux implanté par le gouvernement provincial.

On ajuste au fur et à mesure le plan de réponse à la chaleur en se basant sur l’expérience accumulée chaque année. Le dernier ajustement a été évidemment fait à la suite des événements de 2021 , explique Daniel Stevens.

Aux yeux du docteur Michael Schwandt, médecin hygiéniste de la régie de santé Vancouver Coastal, le plan a évolué depuis l’an dernier surtout au niveau de la coordination des communications entre les acteurs gouvernementaux : Il y a des directives explicites autour de messages clés à différents niveaux qui n’existaient pas auparavant , déclare-t-il. Les actions recommandées sont beaucoup plus claires.

La Ville annonce aussi une étude qui sera effectuée en collaboration avec des partenaires académiques pour déterminer quelles sont les zones sur le territoire qui nécessitent le plus d’infrastructures supplémentaires pour se rafraîchir.

Chargement de l’image La Ville de Vancouver possède plusieurs points d'eau, répartis aux quatre coins de la ville. Photo : Radio-Canada / Justine Beaulieu-Poudrier

Se protéger

Les autorités ont réitéré l’importance de prendre les mesures nécessaires pour se protéger, telles que la recherche d’endroits frais, l’hydratation préventive et la prise de douche fraîche.

On invite aussi les citoyens à visiter les personnes plus vulnérables chez elles lors des vagues de chaleur. La Ville est d’ailleurs en contact avec des propriétaires d’immeuble pour organiser des vérifications auprès des résidents durant les périodes de canicule.