Des locataires du 3440 Ridgewood poursuivent les propriétaires pour près de 1,7 M$

La poursuite des locataires du 3440 Ridgewood a été déposée cette semaine devant la Cour supérieure du Québec. Elle vise l’entreprise propriétaire de leur immeuble, Les investissements 3655 Ridgewood Ltée, ainsi que ses deux seuls actionnaires et dirigeants, soit Jeremy Kornbluth et Brandon Shiller.

Les 21 plaignants, qui occupent 16 logements, estiment que la défenderesse et ses mandataires ont sciemment employé des tactiques de harcèlement en vue d'obtenir le départ des locataires, incluant notamment le harcèlement par négligence, abus de droit ou omission . Ils allèguent que les travaux majeurs entrepris en septembre 2020 sur les cinq étages ont rendu leur vie insupportable. La poursuite précise que le chantier de construction devient rapidement un désastre et un cauchemar pour l’ensemble des locataires : les aires communes sont encombrées de matériaux, les logements sont envahis de poussière et le vacarme et les bruits sont continuels .

Toujours dans la poursuite, les locataires rappellent qu’il y a présence d’amiante dans l’immeuble, ce qui amène la CNESST à mettre le chantier sur pause à l'automne 2020. L’amiante est cancérigène et il n’y pas de seuil d’exposition sécuritaire. Or, les locataires font valoir qu'aucune information à cet égard ne leur avait été partagée . La demande, déposée en Cour supérieure, fait aussi état de leur évacuation de l’immeuble en février 2021 après que la Régie du bâtiment eut constaté, entre autres, l’absence de séparations coupe-feu. Les agissements de la défenderesse montrent sans l’ombre d’un doute une flagrante indifférence pour le bien-être et la sécurité des locataires , peut-on lire dans le document.

Les parties demanderesses réclament la somme de 65 000 $ par logement, en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne et du Code civil du Québec, ainsi que des diminutions de loyer rétroactives durant les travaux et leur évacuation.

Une fois additionnés, les dédommagements demandés dépassent la somme de 85 000 $ par locataire pour un montant total de près de 1,7 million de dollars. Une poursuite avec un tel montant et autant de locataires devant la Cour supérieure, je ne peux pas affirmer que c’est une première au Québec, mais c’est assez inédit , précise leur avocat Daniel Crespo, de l’étude légale Desmarais, Desvignes, Crespo.

Les plaignants demandent aussi au tribunal de lever le voile corporatif qui fait une distinction entre une entreprise et ses dirigeants. Les locataires estiment que Jeremy Kornbluth et Brendon Shiller, à la tête de l'entreprise propriétaire de leur immeuble, sont également responsables de ce qu’ils ont vécu. On est persuadé que les deux actionnaires ont la pleine connaissance de ce que fait cette entreprise-là et ont agi en sachant les conséquences de ce qu’ils étaient en train de faire , explique Me Daniel Crespo.

À deux reprises, soit en avril et décembre 2021, La facture avait documenté la situation de ces locataires.

Les locataires s’étaient d’abord adressés au Tribunal administratif du logement (TAL), qui avait alors jugé être incompétent pour entendre la cause puisque les montants réclamés par les locataires dépassaient la limite maximale de 85 000 $.

Jeremy Kornbluth et Brandon Shiller, qui possèdent de nombreux immeubles à Montréal, suscitent souvent la grogne de locataires. Leurs méthodes sont critiquées.