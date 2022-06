L’aînée algonquine Claudette Commanda nommée chancelière de l’Université d’Ottawa

Claudette Commanda est la 15e personne à être nommée à ce poste. Elle entrera en fonction le 9 novembre prochain, a annoncé l'Université d'Ottawa jeudi, par voie de communiqué.

Elle succède à l’ancien président et chef de la direction d’Air Canada, Calin Rovinescu, qui exerce les fonctions de chancelier de l’Université depuis 2015.

La biographie de Mme Commanda témoigne de son leadership, de sa passion et de sa sagesse, qualités qu’elle a mises à profit pour représenter les peuples autochtones et au cours de son étroite relation de longue date avec l’Université , fait valoir le recteur et vice-chancelier, Jacques Frémont dans le communiqué de l'Université.

Une feuille de route bien garnie

La future chancelière a consacré plus de trois décennies à promouvoir l’histoire, la culture et les droits autochtones à l’Université. Elle est l'un des leaders autochtones les plus connus de la région de la capitale fédérale.

Les contributions de Claudette Commanda à diverses facultés et initiatives de l’Université d’Ottawa comprennent une participation dans le Conseil de l’éducation autochtone, l’Institut d’études des femmes, la Faculté d’éducation, la Faculté de droit et le programme d’études autochtones.

Elle est la première personne membre des Premières Nations à être nommée au Bureau des gouverneurs. Actuellement, elle est conseillère spéciale en matière de réconciliation pour la doyenne Susan-et-Perry-Dellelce de la Faculté de droit de la section de common law.

En plus de son travail à l’Université d’Ottawa, Claudette Commanda est directrice générale de la Confédération des centres éducatifs et culturels des Premières Nations.