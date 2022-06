Les ambulances de la Côte-Nord paralysées pendant 4000 heures, faute de personnel

Pour cette période, il y a eu un total de 482 bris de service, indique le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord.

La compagnie Paraxion, qui dessert une bonne partie de la Côte-Nord entre Les Escoumins et Natashquan, affirme que ces bris de service s'expliquent majoritairement par le manque de personnel.

Il y a eu la COVID-19 aussi qui nous a beaucoup rentrés dedans. Il y avait beaucoup de gens malades, on a dû les sortir pour X nombre de journées , rapporte Manuel Charest, directeur aux opérations par intérim pour le secteur Côte-Nord chez Paraxion.

Une situation que le vice-président aux relations de travail de la Fédération des employés du préhospitalier du Québec (FPHQ), Jérémie Landry, juge critique.

Nous, ce qu'on demande, c'est que la pénurie de main-d'œuvre soit résorbée dans l'Est-du-Québec, surtout sur la Côte-Nord. Le nombre d'heures est vraiment préoccupant , met-il de l'avant.

Jérémie Landry soutient que c'est difficile de recruter de la main-d'œuvre, mais que c'est surtout la rétention du personnel qui représente un grand défi à surmonter.

Le vice-président affirme que les paramédics sont épuisés, qu'ils font plusieurs heures supplémentaires et que leurs demandes de congés sont souvent refusées. Il ajoute que dernièrement, même des techniciens ambulanciers, en poste depuis des dizaines d'années, choisissent de quitter la profession.

« Pour la prochaine année, on pense que la situation va être encore pire. On a encore eu des démissions et des départs vers d'autres régions. »