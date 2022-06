L’offre de soins sera réduite dans les hôpitaux du Bas-Saint-Laurent cet été

La baisse de service dans le milieu de la santé est fréquente pendant la saison estivale. Le CISSS réajuste, tous les étés, certains services dans le but d'éviter des ruptures complètes.

Chaque été, en raison des vacances, on doit toujours ajuster notre offre de service. En même temps, l’activité diminue aussi dans les hôpitaux l’été parce qu’il y a moins d’infections et moins de besoins , explique le président-directeur général adjoint du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Jean-Christophe Carvalho.

Jean-Christophe Carvalho affirme qu'il y a chaque été une baisse des activités.

Cette année, toutefois, le phénomène est plus important en raison du manque de personnel qui s'est exacerbé depuis la pandémie.

« Ce qui se passe cet été est un petit peu plus particulier. » — Une citation de Jean-Christophe Carvalho, président-directeur général adjoint du Centre intégré de santé et de service sociaux du Bas-Saint-Laurent

On sort du contexte de pandémie, mais c’est sûr qu’il y a des enjeux de pénurie de main-d'œuvre et ça fait en sorte qu’on est obligé d’ajuster pour maintenir les services à la population le plus possible sur l’ensemble du territoire , ajoute M. Carvalho.

Un des leviers que le CISSS a recourt pour offrir des soins à la population, dans ce contexte de manque de personnel, est la main-d'œuvre indépendante.

Une augmentation significative de l'utilisation de ce type de main-d'œuvre est d'ailleurs observée par rapport aux autres années. Actuellement, 4,5 % des postes sont pourvus par du personnel des agences indépendantes, tandis qu'avant la pandémie, cette donnée s'élevait à 1 %, selon Jean-Christophe Carvalho.

Réduction du nombre de lits de soins de courte durée

Autre différence par rapport aux autres années : le nombre de lits de soins de courte durée disponibles dans les hôpitaux sera encore plus réduit qu'avant.

« Ce n’est pas des niveaux de lit de courte durée avec lesquels on est habitué à fonctionner. » — Une citation de Jean-Christophe Carvalho, président-directeur général adjoint du Centre intégré de santé et de service sociaux du Bas-Saint-Laurent

Normalement, on partait avec un nombre de lits plus haut, puis on en réduisait pour la période estivale. Maintenant, avec les enjeux que la pandémie a amenés, […] on fonctionne déjà au CISSS du Bas-Saint-Laurent avec moins de lits depuis plusieurs mois , indique-t-il.

Dans l'Est-du-Québec, plusieurs hôpitaux sont souvent touchés par des ruptures de service en obstétrique (archives).

M. Carvalho soutient qu'il est fort probable que des ruptures surviennent dans les secteurs comme l'obstétrique. Des corridors de service seront, par conséquent, planifiés afin de transférer rapidement les usagers vers d'autres installations.

Quels établissements seront touchés par ces coupures?

Les heures d'ouverture de l'urgence du Centre hospitalier de La Mitis, à Mont-Joli, seront réduites à compter du 25 juin.

Une fermeture temporaire de certains lits dans les unités de courte durée ou en soins intensifs est également à prévoir dans les établissements de santé de Matane, d'Amqui et de Rimouski.

Les activités seront aussi au ralenti dans les blocs opératoires de Rimouski et de Rivière-du-Loup.

Les hôpitaux du Témiscouata et du Kamouraska sont, de leur côté, plus à risque d'autres ruptures de services en obstétrique.

Divers ajustements dans les hôpitaux de la région : Unité de l'urgence de Mont-Joli : fermeture à partir de 16 h, au lieu de 20 h, les samedis et dimanches

Unité des soins intensifs d'Amqui : 2 lits au lieu de 3

Unité des soins intensifs de Matane : 2 lits au lieu de 3

Unité des soins intensifs de Rimouski : 6 lits au lieu de 8 Source : Syndicat des professionnels en soins infirmiers et cardiorespiratoires du Bas-Saint-Laurent

L'unité générale de l'hôpital de Rimouski possédera 91 lits d'hospitalisation, en plus de 11 lits de débordement, cet été.

Il y a une baisse d'activité un peu partout. C’est sûr que dans les grands centres comme Rivière-du-Loup, Rimouski et Matane, c’est plus flagrant parce que souvent, les petites installations leur envoient leurs patients quand ils ne sont pas en mesure de donner les soins , affirme le président du syndicat des professionnels de soins infirmiers et cardiorespiratoires du Bas-Saint-Laurent, Alexandre Pelletier.

Alexandre Pelletier prévoit que les urgences seront achalandées en raison de l'effet domino du nombre de lits de courte durée restreint (archives).

Il rappelle que cette diminution du nombre de lits dans les hôpitaux pourrait faire en sorte que les patients hospitalisés soient transférés aux urgences, ce qui engorgerait ce secteur.

Le Syndicat des professionnels en soins infirmiers inquiet

Alexandre Pelletier s'inquiète de cette baisse de services. Selon lui, il s'agit du plus important réajustement du CISSS depuis 20 ans.

« C'est la plus grosse baisse d'activité que j'ai vue. C'est comme épidémique, il y en a dans toutes les installations. Avant, il y avait des installations épargnées, mais cet été, c'est majeur. » — Une citation de Alexandre Pelletier, président du Syndicat des professionnels en soins infirmiers et cardiorespiratoires du Bas-Saint-Laurent

La période estivale va être difficile pour tous les membres du Syndicat du Bas-Saint-Laurent , lance-t-il.

Alexandre Pelletier estime qu'il s'agit de la plus importante réduction de services de sa carrière.

Toutes ces réductions de services vont être du 23 juin au 5 septembre, c’est ce qu’ils prévoient pour l’été. Ça va éviter des bris de service, mais il s’agit qu’un membre du personnel tombe malade… Je trouve ça inquiétant pour les soins à la population , poursuit M. Pelletier.

Il confie cependant que le moral des employés est bon pour le moment.

Avec les informations de Perrine Bullant