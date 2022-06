L’un des trois suspects recherchés à La Ronge a été arrêté

Terrance Daigneault, 28 ans, est accusé de tentative de meurtre et de décharge intentionnelle d’une arme à feu.

Deux autres personnes sont toujours recherchées par les forces de l’ordre à La Ronge.

La police prévient la population de ne pas approcher ces suspects et d'appeler les forces de l'ordre s’ils sont aperçus.

Allan Sanderson, 36 ans, est accusé d'obstruction et d'utilisation non autorisée d’une arme à feu dans un véhicule.

Allan Sanderson, 36 ans, est accusé d'obstruction et de possession d'une arme à feu dans un véhicule à moteur.

Celina Charles, 22 ans, est accusée d'obstruction. Elle mesure 1,5 m (5 pieds 11 pouces) et pèse 50 kg (112 livres), avec des cheveux noirs et des yeux bruns. Elle a une rose tatouée sur la main gauche, un cœur et une flamme sur le bras gauche et le mot Charles est tatoué sur sa poitrine. La police croit qu'elle était à bord de la voiture qu'elle poursuivait lors de l'incident, dimanche.

Celina Charles, 22 ans, est accusée d'obstruction.

La GRC de la Saskatchewan travaille sans relâche pour arrêter les responsables, déclare le chef du district du Nord, le surintendant Ted Munro, dans un communiqué.

« La communauté et les dirigeants doivent travailler en partenariat avec nous pour décourager et prévenir les activités criminelles à tous les niveaux, notamment en fournissant des conseils et des renseignements sur les allées et venues de ces personnes recherchées. » — Une citation de Ted Munro, suintendant, district du Nord, GRC de la Saskatchewan

La Fédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan (FSIN), demande aux suspects de se rendre.