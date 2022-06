Le BEI ouvre une autre enquête sur l’UPAC

Cette fois, l'affaire serait liée à l'arrêt des procédures dont a bénéficié l'ex-maire de Terrebonne Jean-Marc Robitaille et ses coaccusés, en octobre 2021.

L'enquête a été décrétée par la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, à la demande du commissaire Gaudreau, explique celui-ci.

Selon l'article 286 de la Loi sur la police, le commissaire "doit sans délai informer le ministre de toute allégation relative à une infraction criminelle commise par un policier, à moins qu'il ne considère, après avoir consulté le directeur des poursuites criminelles et pénales, que l'allégation est frivole ou sans fondement" , rappelle-t-il.

Les allégations visent deux gestionnaires et deux enquêteurs de l' UPAC . Ceux-ci ont été affectés à des tâches administratives.

Un jugement sévère envers le DPCP et l' UPAC

L'ex-maire Robitaille et trois coaccusés faisaient face à des accusations de corruption et d'abus de confiance lorsqu'un arrêt des procédures a été décrété à leur avantage dans un jugement très sévère à l'égard des procureurs du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

Outre Jean-Marc Robitaille, son ex-chef de cabinet Daniel Bélec, l'ancien directeur général adjoint de Terrebonne Luc Papillon et l'entrepreneur Normand Trudel étaient également visés par la poursuite.

Les quatre accusés avaient été arrêtés par l' UPAC en mars 2018 dans le cadre de l'enquête « Mediator ». Un cinquième suspect, l'ingénieur Jean Leroux, avait également été appréhendé, mais il est décédé entre-temps.

Chargement de l’image L'ex-maire de Terrebonne Jean-Marc Robitaille au palais de justice de Saint-Jérôme, le lundi 7 octobre 2019. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

La Couronne cherchait à démontrer que le maire Robitaille avait mis en place un stratagème de partage des contrats entre certaines firmes d'ingénierie. Le DPCP entendait aussi prouver que M. Robitaille, aux commandes de Terrebonne de 1997 à 2016, avait largement profité de cet arrangement.

La juge au dossier, Nancy McKenna, en a finalement décidé autrement, reprochant à la poursuite d'avoir enfreint les règles de procédures en ne divulguant pas ou en divulguant trop tard des éléments de preuve au dossier qui auraient pu servir la cause de la défense. Elle a également indiqué que des policiers avaient menti sous serment.

Malgré ces récriminations, le DPCP a interjeté appel de la décision.

L'ex-juge Pidgeon se penchera sur la situation

Le commissaire Gaudreau a par ailleurs indiqué jeudi qu'il avait commandé en décembre dernier un examen externe du processus de traitement et de gestion d'une dénonciation à la lumière de l'arrêt des procédures dont a bénéficié l'ex-maire Robitaille.

Le mandat a été confié à l'ancien magistrat de la Cour supérieure Robert Pidgeon, qui a pris sa retraite au printemps 2020.

Joint par Radio-Canada, le porte-parole de l' UPAC , Mathieu Galarneau, a fait savoir que le rapport de M. Pidgeon ne sera pas rendu public. Il n'est pas exclu, toutefois, que le corps de police dévoile certaines des recommandations du juge à la retraite une fois que celui-ci aura terminé son travail, a-t-il ajouté.

Chargement de l’image Robert Pidgeon, ex-juge en chef associé de la Cour supérieure du Québec. Photo : Radio-Canada / Jean-Simon Fabien

Ce n'est pas la première fois que le BEI enquête sur l' UPAC . Le projet Serment, qui vise à faire la lumière sur les fuites ayant marqué les premières années d'existence du corps de police spécialisé, se poursuit depuis novembre 2018.

Plus de détails suivront.