Philibert-Thiboutot vise le titre canadien sur une nouvelle distance

Quadruple champion canadien au 1500 m, Charles Philibert-Thiboutot part à la conquête d’un nouveau titre national, au 5000 m, vendredi soir, en Colombie-Britannique. Pour ce faire, le coureur de Québec devra toutefois coiffer deux amis au fil d’arrivée, le Rouge et Or Thomas Fafard et le Britanno-Colombien Lucas Bruchet.

Longtemps reconnu comme un spécialiste du 1500 m, Philibert-Thiboutot a ajouté le 5000 m à son arc avec succès au cours des dernières années. Il devrait être au départ des deux distances aux Mondiaux d’athlétisme, mi-juillet, en Oregon.

Or, désireux de se ménager avant cet important mois de compétition, le coureur de 31 ans a choisi de ne courir que le 5000 m, aux championnats nationaux, en fin de semaine. Ça fait quatre titres canadiens de suite que je gagne au 1500 m. En prenant le départ d’une autre épreuve, j’ai les mêmes attentes , annonce-t-il d’emblée.

Chargement de l’image Charles Philibert-Thiboutot a remporté la course de 5 km de la Boston Athletics Association, en marge du marathon. Photo : Twitter/Citius Mag

En l’absence du roi canadien du 5000 m, le médaillé olympique Mohammed Ahmed, une guerre fratricide se dessine entre Philibert-Thiboutot, Bruchet et Fafard. Les deux premiers se connaissent et s’affrontent depuis leurs années universitaires sur la piste et en cross-country. Tous les deux faisaient partie de la délégation canadienne aux Jeux olympiques de Rio, en 2016, et s’y sont liés d’amitié.

Fafard talonne les plus vieux

Quant à Fafard, 23 ans, il a passé une bonne partie des derniers mois à s’entraîner aux côtés de Charles Philibert-Thiboutot aux États-Unis. Les deux athlètes ont la même alma mater, l’Université Laval, et le même entraîneur, Félix-Antoine Lapointe.

Chargement de l’image À sa première saison avec le Rouge et Or, Thomas Fafard a pris le 2e rang du championnat canadien de cross-country, en novembre dernier, sur les plaines d'Abraham. Photo : Radio-Canada / Rouge et Or

Ça a été vraiment plaisant de partager des camps d’entraînement avec Thomas et de le voir progresser. Il est meilleur que moi au même âge au 5000 m et au 10 000 m. À mon avis, c’est incontestable qu’il pourrait devenir l’un des meilleurs coureurs québécois de tous les temps sur ces distances , vante Philibert-Thiboutot.

Pas question toutefois de laisser le champ libre à son cadet vendredi soir. Quand on est sur la ligne de départ, tout le monde est un peu notre ennemi. Je lui souhaite la meilleure des chances, mais je ne lui ferai pas de cadeau , précise l'aîné, sourire en coin.

Une saison en crescendo

Son enthousiasme pour le 5000 m ne veut toutefois pas dire que Philibert-Thiboutot néglige sa distance fétiche. Gagnant du 1500 m de la Classique Harry Jerome, la semaine dernière, à Vancouver, l’ex-Rouge et Or croit arriver au sommet de sa forme au bon moment.

On avait décidé de se concentrer sur l’endurance et de reporter le développement en vitesse plus tard dans la saison pour être capable d’arriver aux Mondiaux au meilleur de mes capacités. Chaque entraînement depuis quelques semaines, je sens que je prends une grosse coche au niveau de la vitesse. Mon sprint final a vraiment débloqué dans les derniers jours.

Histoire de vraiment mettre sa vitesse à l’épreuve, le jeune trentenaire ira même courir un 800 m à Edmonton, début juillet. Je vais courir contre Marco Arop, un Canadien qui est l’un des trois meilleurs au monde sur la distance en ce moment. Je ne sais pas à quel point je vais pouvoir rivaliser, mais ça va être un bon test en prévision des Mondiaux.

Il ne restera ensuite qu’un camp d’entraînement avec l’équipe canadienne avant de converger vers Eugene pour les Championnats du monde.