La course au GNL des États-Unis présage une hausse des factures de gaz au Canada

La fin de l’isolement

Avant l’avènement du gaz naturel liquéfié, le marché du gaz naturel était très insulaire, explique Pierre-Olivier Pineau, titulaire de la Chaire de gestion du secteur de l’Énergie à HEC Montréal. Les échanges se faisaient principalement entre le Canada et les États-Unis à cause des difficultés de transport.

Étant donné les grandes réserves au Canada, l’offre surpassait facilement la demande. Le prix de référence du gaz naturel appelé Henry Hub a oscillé entre 1,50 $ US et 4 $ US depuis 2008.

L’invasion russe en Ukraine et les sanctions imposées à l’industrie pétrolière et gazière russe ont aidé à changer la donne, selon Jackie Forrest, directrice générale d’ARC Energy Research Institute.

Depuis 2016. les États-Unis sont passés d’importateur de gaz naturel à exportateur. Environ 10 % de la production nord-américaine est destinée à l’exportation, mais cette proportion doublera d’ici 2030, selon Mme Forrest.

Si nous n’avions pas la situation [en Europe], je ne pense pas que nous nous attendrions à autant de croissance dans les exportations [de GNL] , souligne-t-elle.

Fin mai, l’entreprise Venture Global a donné le feu vert à la construction d’un deuxième terminal d'exportation de gaz naturel liquéfié dans le golfe du Mexique. Un projet de 13,2 milliards de dollars américains. Ce mois-ci, Cheniere Energy a presque doublé sa capacité de production de gaz naturel liquéfié.

Un prix nord-américain lié au prix européen

Mais ouvrir le marché à la demande européenne a des conséquences sur le prix en Amérique du Nord.

Le fait de pouvoir exporter davantage fait en sorte qu’on lie les marchés de production et de consommation et que de plus en plus il y a harmonisation future dans les prix , explique Joseph Doucet, le doyen du Collège des sciences sociales et des sciences humaines à l'Université de l'Alberta.

Chargement de l’image Venture Global souhaite augmenter ces infrastructures d'exportation de gaz naturel liquéfié comme celle-ci situé à Cameron en Louisiane. Photo : Associated Press / Martha Irvine

Et les prix européens sont beaucoup plus élevés que les prix américains.

À partir du moment où un producteur nord-américain a le choix de vendre à moindre prix en Amérique du Nord ou à plus haut prix en Europe, il va préférer vendre à plus haut prix. Il y a une partie de l'offre qui se détourne vers l'Europe et cela crée une certaine raréfaction des ressources en Amérique du Nord et cette raréfaction des ressources amène une hausse des prix , confirme Pierre-Olivier Pineau.

« C'est certain qu'il va y avoir une tendance structurelle à la hausse des prix avec cette globalisation du marché. » — Une citation de Pierre-Olivier Pineau, HEC Montréal

Jackie Forrest estime qu’à long terme, le prix du gaz naturel oscillera dans une fourchette entre 4 $ US et 9 $ US. Nous avons eu une décennie de bas prix qui était atypique. Nous revenons à des prix énergétiques beaucoup plus normaux , estime-t-elle.

Si la nouvelle peut désespérer les consommateurs qui voient leurs factures augmenter, Joseph Doucet comme Pierre-Olivier Pineau notent que les infrastructures de gaz naturel liquéfié demandent plusieurs années de construction. La hausse structurelle des prix sera donc progressive, selon eux.

Elle bénéficiera également aux producteurs de gaz et donc aux coffres des provinces productrices, souligne M. Doucet.

Avis dissident

Tous les experts ne partagent cependant pas cette évaluation de la situation. Le directeur de la recherche en énergie à Wood Mackenzie Dulles Wang s’attend plutôt à une baisse des prix pour les consommateurs au cours des trois prochaines années.

Même si on a plus d’exportation de gaz naturel liquéfié, je ne pense pas que la volatilité des prix sera aussi élevée. Nous avons un très large marché du gaz naturel et la grande majorité de ce gaz sera encore consommée en Amérique du Nord , explique-t-il.

Il prévoit également une hausse de la production de gaz naturel, ce qui d'après lui devrait équilibrer le prix à long terme du gaz naturel aux alentours de 3 $ US à 4 $ US.