3e lien : un petit gain de productivité, selon une étude

Le troisième lien apportera des gains de productivité aux régions de Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale, selon une étude commandée par la Ville de Lévis. Or, l’étude de son propre aveu ne prend pas en compte tous les paramètres pour arriver à des conclusions sans équivoque.

L’étude menée par la firme WSP  (Nouvelle fenêtre) laisse entrevoir une augmentation annuelle de 631 millions de dollars des PIB des deux régions. Le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, s’en réjouit.

Il vante d’ailleurs les répercussions sur l’économie de la rive nord. Il y en a qui disent que le tunnel, c’est juste pour Lévis, mais le PIB de la Capitale-Nationale bondira de 373 millions de dollars annuellement dès 2032. Et, il va augmenter de 258 millions en Chaudière-Appalaches , indique-t-il.

Chargement de l’image Le maire Gilles Lehouillier lors de la conférence de presse de la présentation de l'étude Photo : Radio-Canada / Louise Boisvert

En guise de référence, le PIB de la Capitale-Nationale se situait à 35,9 milliards de dollars en 2016 et celui de Chaudière-Appalaches à 16,2 milliards, selon le Portrait économique des régions du Québec de 2018  (Nouvelle fenêtre) , produit par le gouvernement du Québec. En comparant avec les chiffres de l’étude, c’est donc une augmentation d’environ 1 % du PIB pour la rive nord et d’environ 1,6 % pour la rive sud, si le tunnel Québec-Lévis était entré en service en 2016.

Ces augmentations du PIB ont majoritairement été calculées à partir du gain de productivité anticipé des travailleurs, souligne l’analyste de l’étude et économiste de WSP, Ha Dao.

La firme émet l’hypothèse que le troisième lien augmentera de 10 % la productivité des travailleurs des deux régions de 2032 à 2061. Cela devrait se traduire par un gain de productivité de 0,62 $ de l'heure par travailleur dès 2032 , affirme Gilles Lehouillier, en citant l’étude.

Une seule année de référence

L’étude fait aussi part d’avantages sociaux et économiques liés au troisième lien. WSP se base sur l’hypothèse qu’il permettra de réduire la distance totale parcourue, de même que la durée de déplacement sur l’ensemble du réseau routier de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches.

Or, cette hypothèse n’a pas pu être vérifiée, en l’absence de données quantitatives à l’échelle régionale , selon le texte de l’étude. Plusieurs bénéfices, comme l’amélioration de la conciliation travail-famille, la potentielle réduction des accidents routiers et la réduction de la pollution atmosphérique, sont basés au moins partiellement sur cette hypothèse.

De plus, ces avantages économiques n’ont été calculés qu’à partir des données fournies par le bureau de projet du troisième lien pour l’année 2036, quatre ans seulement après la mise en service du tunnel. On n’a pas de projections pour les années au-delà de 2036, on ne peut pas calculer les temps de déplacement après cela , admet Ha Dao.

Il est donc impossible de conclure à partir de cette étude que les avantages en termes de temps de déplacement et de consommation de carburant perdureront.

Créer des emplois en contexte de pénurie de main-d'œuvre

L’étude mentionne que le tunnel Québec-Lévis contribuera à créer des emplois dans la grande région de Québec. La firme avance la création de 65 442 emplois pour la construction du tunnel et de 6889 emplois pendant les 30 années suivant la mise en service.

Cette perspective de création d’emplois dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre ne semble pas refroidir le maire de Lévis. Actuellement, à cause des bouchons de circulation, on n’est pas attractif pour la main-d'œuvre de part et d’autre du fleuve, alors ça va augmenter notre attractivité , croit-il.

Courte liste d’invités

Pendant la conférence de presse, l’absence de représentants de la région de la Capitale-Nationale s'est fait remarquer. Ni les députés des circonscriptions de Taschereau et Jean-Lesage, où le tunnel aboutira, ni le maire de Québec n’étaient présents.

Chargement de l’image Le préfet de la MRC de Bellechasse, Yvon Dumon, la députée de Bellechasse, Stéphanie Lachance, et le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, lors de la conférence de presse sur l'étude des impacts économiques du tunnel Québec-Lévis Photo : Radio-Canada / Louise Boisvert

On a invité uniquement les gens avec qui on a un réseau pro-tunnel. Si ces gens-là veulent se joindre à nous et qu'ils sont en faveur du tunnel, ils sont les bienvenus , laisse savoir Gilles Lehouillier.

Il espère tout de même que les résultats de l'étude réussiront à convaincre les plus sceptiques, comme le maire Bruno Marchand qui attend toujours des données sur les impacts environnementaux et sur l’étalement urbain du projet. On estime que cet éclairage nouveau va changer la donne , soutient M. Lehouillier.

Lévis a payé 65 000 $ pour cette étude.

Avec la collaboration de Louise Boisvert et Alexandre Duval