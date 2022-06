La Commission des droits de la personne enquête sur les centres jeunesse en Montérégie

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) a ouvert une enquête, jeudi, sur les piètres conditions dans lesquelles des jeunes seraient hébergés dans des centres relevant de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ), en Montérégie.

La Commission affirme avoir ouvert cette enquête de sa propre initiative après que des médias eurent rapporté que les jeunes vivaient dans des espaces qui seraient dépourvus de fenêtres et qui seraient subdivisés par des panneaux et des rideaux, pour toute intimité.

Considérant la nature et la gravité des informations alléguées dans les médias , la CDPDJ affirme avoir des raisons de croire que les droits de ces jeunes sont lésés.

« L'enquête vise à vérifier si les faits allégués sont véridiques et si les droits des jeunes sont respectés. Elle a aussi pour but de s'assurer que des mesures soient prises afin que la situation ne se reproduise pas. » — Une citation de Extrait du communiqué de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

L'ouverture de cette enquête survient au lendemain du dépôt des conclusions d'une autre enquête enclenchée en février dernier par la Commission, et ce, pour une situation similaire en Mauricie-Centre-du-Québec.

Dans cette région, la CDPDJ a visité des unités de débordement et y a constaté d’importantes lacunes en ce qui concerne les espaces de vie des jeunes . Ces derniers étaient placés dans des espaces séparés par des paravents et des rideaux, et disposant de peu de mobilier adéquat.

À la suite de cette visite, dit la CDPDJ, l’établissement a démantelé ces installations temporaires et s’est engagé à ne plus les utiliser [...]. Une aile du centre de réadaptation a été convertie pour pouvoir accueillir des jeunes de manière adéquate.

Cependant, la Commission souligne que certains enjeux structurels demeurent dans ces centres de la Mauricie-Centre-du-Québec. L'un de ces enjeux est la pénurie de familles capables d'accueillir des jeunes qui ne nécessitent plus d'être placés en centres de réadaptation.

Un autre enjeu touche à la pénurie de personnel. Bien que l'embauche d'éducateurs ait été faite pour la période estivale, la CDPDJ craint que l'équilibre dans les ratios jeunes/éducateurs soit rompu l'automne prochain.

Le syndicat dénonce la situation

À la mi-juin, le syndicat qui représente les intervenants des centres jeunesse de la DPJ a affirmé que la situation s'est dégradée dans certaines régions.

L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) a notamment dénoncé les espaces de vie inadéquats offerts aux jeunes vivant dans les centres de réadaptation de la Montérégie. Selon Sébastien Pitre, responsable du dossier de la protection de la jeunesse à l'APTS, ces centres offrent des conditions largement en deçà de celles que doivent offrir les familles d'accueil recrutées par la DPJ.

L'APTS avait lancé ce cri d'alarme alors qu'était publié le 19e bilan annuel de la Direction de la protection de la jeunesse.

En moyenne, au Québec, la DPJ a enregistré chaque jour 363 signalements portant sur des enfants, pour un total de 132 632 signalements en 2021-2022.