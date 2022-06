Le vérificateur général blâme sévèrement Alcool NB

Il a dressé une longue liste de problèmes dans les relations qu’Alcool NB entretient avec les producteurs locaux de boissons alcoolisées. L’enquête du vérificateur couvre une période qui s’étend d’avril 2018 à mars 2021.

Un mode de gestion qui peut entraîner du favoritisme

Alcool NB aurait conclu des ententes spéciales avec quatre producteurs, ce qui, selon le vérificateur général, ouvre la porte à du favoritisme. Ces ententes prévoyaient, par exemple, une réduction de la marge de profit d’Alcool NB au profit de producteurs locaux, ce qui aurait coûté 1,5 millions de dollars à la société d'État.

Le vérificateur général, Paul Martin, déplore l’absence de tout document justifiant cette décision, et plusieurs autres qui concerne les producteurs locaux.

Paul Martin, vérificateur général du Nouveau-Brunswick, a soulevé d'importantes lacunes au sein d'Alcool NB.

ANBL n’a pas pu fournir des justifications ou des documents à l’appui de décisions importantes en matière de finances et d’établissement de prix qui ont été prises durant la période visée par notre audit. On a pas conservé et mis à jour des dossiers de communication et d’évaluation à propos des principaux processus. On a pas conservé des données historiques importantes dans la documentation, dans les systèmes essentiels , souligne-t-il

Dans le cas des quatre ententes spéciales, Alcool NB n’a fourni aucune analyse des impacts sur ses finances.

De façon générale, le vérificateur dénonce le fait qu’Alcool NB semble agir comme bon lui semble avec certains producteurs. ANBL n’a pas collaboré efficacement avec les producteurs locaux de la province, ANBL n’a pas suivi les étapes claires de ses processus de gestion des produits , a remarqué Paul Martin.

Et ces pratiques douteuses ne font pas figure d’exceptions chez Alcool NB. Nous avons jugé la chose préoccupante, car ces constatations ne se limitaient pas à un seul aspect, ou un seul test, mais semblait plutôt révéler un trait commun , déplore le vérificateur.

Le vérificateur général, Paul Martin, s'est adressé aux membres du Comité permanent des comptes publics, puis aux médias.

L’opposition souhaite des changements importants

Le député du Parti vert de Kent Nord, Kevin Arseneau, a écouté la présentation de Paul Martin, devant le Comité permanent des comptes publics.

« C’est extrêmement extrêmement inquiétant qu’un producteur aurait eu un traitement préférentiel. » — Une citation de Kevin Arseneau, député du Parti vert de Kent-Nord

Kevin Arseneau, député vert de Kent-Nord, déplore la façon dont Alcool NB gère ses relations avec les producteurs locaux.

Les règles devraient, selon lui, être claires, et les mêmes pour tous. Quand il n’y a pas de processus à suivre, quand tu ne sais pas comment, et quoi faire, pour avoir une chance égale à pouvoir vendre ton produit, à faire connaître ton produit, à vivre de ce que tu fais, c’est complètement inacceptable , estime Kevin Arsenau.

Cette situation est loin d’être rassurante pour l’industrie, selon René Legacy, député de Bathurst Ouest-Beresford. Lorsqu’ils entendent qu’il y a potentiellement du favoritisme qui se fait, ça crée un peu de méconfiance, ça crée un climat où les gens se questionnent sur tout, donc ça gruge l’énergie, ça demande beaucoup plus de temps de préparation, et de questionnement après, dit-il.

René Legacy, député libéral de Bathurst Ouest-Beresford, croit qu'il faut changer la façon de faire à Alcool NB.

Selon René Legacy, un coup de barre s’impose. Va falloir renforcir leurs processus et avoir des procédures établies beaucoup plus transparentes et beaucoup plus solides.

Alcool NB n’a pas su suivre l’évolution de l’industrie

Ces dernières années, de nombreuses petites entreprises de production de bière, de vin ou d’autres produits alcoolisés ont vu le jour au Nouveau-Brunswick. Alcool NB, qui possède le monopole sur la vente d’alcool dans la province, a fait face à un tout nouveau phénomène en progression rapide, explique André Léger, le directeur général de la microbrasserie Les Brasseurs du Petit-Sault.

André Léger, directeur général de la microbrasserie Les Brasseurs du Petit-Sault, estime qu'Alcool NB s'est rapproché de l'industrie.

L’industrie est quand même assez récente, l’explosion de producteurs d’alcool au Nouveau-Brunswick, je dirais que ça s’est vécu dans les derniers huit ans, donc l’entreprise, j’pense, elle n’a pas été capable de suivre vraiment le rythme de croissance qui a eu lieu avec l’industrie, donc c’était des politiques qui ont dû être adaptées par-dessus des vieilles politiques pour s’adapter à ce qui se passait dans l’industrie , explique-t-il.

Selon André Léger, les choses pourraient changer dans les relations entre Alcool NB et les producteurs, entre autres grâce à la création d’un nouveau comité qui regroupe des représentants de la société d’État et de l’industrie.

Je crois que c’est vraiment une première ouverture, essayer de travailler avec l’industrie d’une façon concrète, et d’une façon, je pense, qui risque d’avoir un impact réel.

Alcool NB assure vouloir apporter des changements

Personne à Alcool NB n’était disponible pour nous accorder une entrevue.

Par courriel, la personne responsable des communications assure que la société d’État a fourni autant d'informations que possible selon les diverses demandes . Le vérificateur a toutefois indiqué le contraire. Selon lui, peu d’informations lui ont été fournies pour justifier les décisions d’Alcool NB.

Alcool NB estime, en général, que les recommandations sont utiles, et que 6 des 19 recommandations du vérificateur général ont déjà été mises en œuvre. On n’indique pas, toutefois, quelles sont ces recommandations.

On assure que toutes les recommandations seront traitées au cours des deux prochaines années.